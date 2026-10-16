Làm giả vé xổ số để lĩnh thưởng bị phạt tới 100 triệu đồng

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Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 lần mức phạt tiền đối với tổ chức cho cùng hành vi vi phạm. Cụ thể, mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức tối đa là 200.000.000 đồng.

Một số mức phạt đáng chú ý được quy định tại Nghị định này gồm:

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

- Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức nếu thực hiện kinh doanh xổ số không đúng địa bàn.

- Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

- Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với các cá nhân có hành vi sử dụng vốn và tài sản của nhà nước để tham gia mua vé xổ số.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi trả thưởng cho những vé xổ số không đáp ứng đủ điều kiện trả thưởng theo quy định của pháp luật.

- Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng.

- Ngoài ra, vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh xổ số bị phạt tới 200 triệu đồng…

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.