Làm giả sổ đỏ lừa bán đất, nam thanh niên chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng

Ngày 17/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Thái Thanh Chương (33 tuổi, phường Đồng Thuận, Quảng Trị) về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (37 tuổi, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thái Thanh Chương nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng lên mạng xã hội Facebook tìm mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giả rồi cất giữ để thực hiện hành vi phạm tội.

Ngày 17/9, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AA08942155, cấp ngày 6/9, thể hiện thửa đất số 1042, tờ bản đồ số 50, diện tích 180m², tại tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn (Quảng Trị) mang tên Thái Thanh Chương. Đối tượng nói với chị Minh rằng mình cần tiền nên muốn bán thửa đất này.

Tin tưởng Chương, chị Minh đồng ý mua thửa đất với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi nhận tiền, hai bên lập hợp đồng đặt cọc, Chương giao giấy chứng nhận giả cho chị Minh và hẹn ngày 17/10 đến cơ quan công chứng làm thủ tục sang tên.

Đối tượng Thái Thanh Chương tại cơ quan Công an.

Chưa dừng lại, ngày 29/9, Chương tiếp tục đưa ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả số AA08942156, cấp ngày 12/9, thể hiện thửa đất số 144, tờ bản đồ số 08, diện tích 130m², tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn, mang tên Thái Thanh Chương để chào bán cho chị Minh.

Do tin tưởng từ giao dịch trước, chị Minh đồng ý mua thửa đất này với giá 400 triệu đồng và chuyển trước 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Chương tiếp tục lập hợp đồng đặt cọc, giao giấy chứng nhận giả và hẹn ngày 5/10 làm thủ tục công chứng sang tên.

Tại cơ quan Công an, Chương khai nhận đã sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa đảo thêm 3 bị hại khác, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an phường Đồng Hới phát hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của Nguyễn Thanh Hải.

Cụ thể, từ ngày 30/3 đến 13/10, Hải đã cho Chương vay tiền tổng cộng 57 lần, với tổng số tiền cho vay hơn 5,6 tỷ đồng. Mỗi lần vay từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 1 triệu đồng/ngày đối với khoản vay 50 triệu đồng, tương đương 20.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Với mức lãi suất này, lãi suất cho vay cao gấp hơn 5 đến 51 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự. Tổng số tiền Hải thu lợi bất chính được xác định là hơn 589 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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