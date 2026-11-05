Làm giả phiếu thu viện phí, nâng khống hàng chục triệu đồng để kêu gọi từ thiện

Ngày 5/11, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết vừa phát hiện một phiếu tạm thu viện phí (đợt 1) bị giả mạo mang tên bệnh nhi L.Đ (ở Sơn La; thông tin bệnh nhi đã được thay đổi vì lý do bảo mật). Trên phiếu thể hiện thông tin trẻ điều trị tại Khoa Cấp cứu và Chống độc với số tiền tạm ứng lên tới vài chục triệu đồng.

Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định thông tin trên phiếu tạm thu hoàn toàn sai lệch so với thực tế điều trị và tài chính của bệnh nhi.

Phiếu tạm thu viện phí này được xác định là giả mạo. Ảnh: BVCC

Theo đó, tại thời điểm xuất hiện phiếu giả, bệnh nhi L.Đ thực tế đang điều trị tại Khoa Hồi sức hô hấp - Trung tâm Hô hấp, không phải Khoa Cấp cứu và Chống độc. Trẻ nhập viện từ ngày 8/10. Tính đến ngày 25/10, gia đình mới chỉ tạm ứng viện phí 1 lần duy nhất vào ngày nhập viện và không phát sinh bất kỳ khoản tạm ứng nào khác như nội dung trên phiếu giả mạo.

"Số tiền vài chục triệu đồng trên phiếu giả mạo bị nâng khống lên gấp hàng chục lần số tiền tạm ứng thực tế gia đình bệnh nhân đã đóng", đại diện bệnh viện cho biết.

Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh việc chung tay hỗ trợ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn là hành động nhân văn và rất đáng trân quý. Tuy nhiên, để lòng tốt được đặt đúng chỗ, người dân và các nhà hảo tâm cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi hỗ trợ.

Đối với các hình ảnh biên lai, hóa đơn, bảo hiểm... đăng tải trên các hội nhóm mạng xã hội, nếu nghi ngờ tính xác thực, người dân có thể liên hệ trực tiếp Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhi Trung ương để được xác minh.