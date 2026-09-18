Làm giả hợp đồng mua bán căn hộ, chiếm đoạt tiền đặt cọc

TAND TPHCM đã tuyên phạt Võ Hữu Trơn 10 năm tù, Lưu Nguyên Ngọc Hảo 9 năm 6 tháng tù cùng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019, Lưu Nguyên Ngọc Hảo và Võ Hữu Trơn thuê căn hộ D27-12A-C03 tại chung cư Belleza, phường Phú Mỹ, Quận 7 (nay là phường Tân Mỹ, TPHCM).

Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của ông H.M.D và bà L.N.G.H. Hảo là người trực tiếp ký hợp đồng thuê và thanh toán tiền thuê hàng tháng.

Do đang thiếu nợ nhiều người, Trơn bàn với Hảo làm giả hợp đồng mua bán căn hộ trên để tìm người có nhu cầu mua, từ đó chiếm đoạt tiền.

Hảo đồng ý và thuê một người chưa rõ lai lịch làm giả Hợp đồng mua bán căn hộ số 0406/HĐMB-BELLEZA ngày 19/6/2018, thể hiện Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 bán căn hộ D27-12A-C03 cho Trơn và Hảo.

Sau khi có hợp đồng giả, Trơn và Hảo nhờ bà Trịnh Thị Nga, là người quen của Trơn, tìm người có nhu cầu mua căn hộ.

Thông qua giới thiệu, ông Nguyễn Quốc Việt biết thông tin về căn hộ và cùng ông Nguyễn Trọng Thủy đến gặp Trơn, Hảo để tìm hiểu. Ngày 22/3/2019, tại căn hộ D27-12A-C03, Trơn và Hảo đưa hợp đồng mua bán giả cho ông Việt xem nhằm tạo lòng tin và chứng minh mình là chủ sở hữu căn hộ.

Tin tưởng các giấy tờ do Trơn và Hảo cung cấp, ông Việt đồng ý mua căn hộ với giá 1,3 tỷ đồng. Sau đó, hai bên ký hợp đồng đặt cọc và ông Việt giao cho Trơn, Hảo 500 triệu đồng.

Để củng cố niềm tin của người mua, Hảo giao cho ông Việt bản chính hợp đồng mua bán căn hộ, biên bản bàn giao căn hộ, thư xác nhận phải thu của khách hàng và thư mời thanh lý hợp đồng. Những tài liệu này đều được xác định là giả.

Cùng ngày, Hảo và Trơn còn ký hợp đồng thuê lại căn hộ với ông Việt với giá 30 triệu đồng/tháng để tiếp tục sử dụng căn hộ.

Ngày 1/4/2019, Trơn và Hảo tiếp tục nhận thêm 100 triệu đồng tiền đặt cọc của ông Việt, ghi nhận vào hợp đồng đặt cọc, nâng tổng số tiền đã nhận lên 600 triệu đồng. Sau đó, Hảo chuyển trả cho ông Việt 100 triệu đồng.

Đến tháng 8/2019, Hảo và Trơn trả lại căn hộ cho ông Duy và bà Hương rồi bỏ trốn.

Ngày 22/8/2019, sau khi hết thời hạn thuê căn hộ và không thể liên lạc với Trơn, Hảo, ông Việt tìm hiểu thông tin tại Ban quản lý chung cư Belleza và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4.

Tại đây, ông Việt biết căn hộ không thuộc quyền sở hữu của Trơn và Hảo nên làm đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM.

Kết quả xác minh xác định Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 4 đã bán căn hộ D27-12A-C03 cho ông Duy và bà Hương theo Hợp đồng số 0406/HĐMB-BELLEZA ngày 19/6/2015, đồng thời bàn giao căn hộ cho hai người vào ngày 29/6/2015.

Quá trình điều tra, Trơn và Hảo thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM xác định nhiều con dấu, chữ ký trên các tài liệu không phải do cùng một con dấu hoặc người thực hiện. Dấu vân tay trên tài liệu được xác định là của Hảo.

Cáo trạng xác định, Trơn và Hảo đã sử dụng các tài liệu giả để tạo dựng thông tin gian dối, ký hợp đồng đặt cọc với ông Việt và chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, chị ruột của Trơn đã thay mặt Trơn và Hảo bồi thường cho ông Việt số tiền 500 triệu đồng. Ông Việt đã nhận tiền và làm đơn bãi nại.

Đối với bà Trịnh Thị Nga và ông Nguyễn Trọng Thủy, cơ quan tố tụng xác định những người này chỉ tham gia giới thiệu việc mua bán căn hộ, không biết hành vi phạm tội của Trơn và Hảo nên không có căn cứ xử lý hình sự.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX tuyên phạt Võ Hữu Trơn 10 năm tù và Lưu Nguyên Ngọc Hảo 9 năm 6 tháng tù cùng về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.