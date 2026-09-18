Làm giả hợp đồng bán căn hộ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Ngày 18/9, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Kiều Anh (SN 1988, trú tại xã Thư Lâm, Hà Nội), Cù Chính Phương (SN 1957, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án SPT- Công ty SPT), Đoàn Công Bình (SN 1976, Chủ tịch HĐQT Công ty SPT), Nguyễn Ngọc Vương (SN 1981, Giám đốc Công ty Hà Sơn Thái), Bùi Việt Quân (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, Hà Nội), Nguyễn Đình Ngọc (SN 1986, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (Công ty MHDI) là Chủ đầu tư Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại dự án X2 Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) và dự án đầu tư xây dựng khu nhà Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Dự án CT4 Yên Nghĩa) tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội.

Các căn hộ chung cư tại dự án X2 Đại Kim chỉ được phép bán cho các hộ gia đình tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tương tự, Dự án CT4 Yên Nghĩa theo Quyết định phê duyệt dự án số 5343/QĐ-BQP ngày 12/12/2014 của Bộ Quốc phòng với mục tiêu đầu tư xây dựng khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ Đô, cán bộ Bộ Quốc phòng và các đối tượng khác theo quy định.

Công ty MHDI không ký kết, không làm việc cũng như không nhận tiền để hợp tác kinh doanh, cam kết bán, ủy quyền phân phối, mua bán, chuyển nhượng các căn hộ tại 2 dự án trên cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng Compa (Công ty Compa), Công ty SPT và các cá nhân Nguyễn Thị Kiều Anh, Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình, Nguyễn Ngọc Vương, Bùi Việt Quân và Nguyễn Đình Ngọc.

Tuy nhiên, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của các khách hàng, Bùi Việt Quân và Nguyễn Ngọc Vương cùng bàn nhau đưa ra thông tin để Công ty Compa do Nguyễn Thị Kiều Anh điều hành ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty MHDI mua các căn hộ tại hai dự án trên.

Từ đó Kiều Anh đã làm giả các Hợp đồng hợp tác, Hợp đồng mua bán các căn hộ tại hai dự án X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa với Công ty MHDI đưa cho Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình để giới thiệu cho 3 khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại các dự án trên nhằm mục đích ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền của các bị hại.

Sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt và sử dụng cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định, trong thời gian từ ngày 15/4/2024 đến ngày 17/5/2024, các bị cáo đã chiếm đoạt của 3 cá nhân với tổng số tiền gần 23 tỷ đồng.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Thị Kiều Anh được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo trực tiếp điều hành Công ty Compa, sử dụng các tài liệu khống với nội dung thể hiện việc Công ty Compa được quyền phân phối, chuyển nhượng căn hộ tại các dự án để Cù Chính Phương, Đoàn Công Bình giới thiệu cho các khách hàng, tạo sự tin tưởng và ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền và chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích cá nhân. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Kiều Anh hưởng lợi số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.

Bị cáo Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình là đồng phạm thực hành tích cực trong việc sử dụng pháp nhân Công ty, kết hợp với Kiều Anh sử dụng pháp nhân Công ty Compa, sử dụng các hợp đồng giả do Kiều Anh lập để giới thiệu cho các khách hàng tin mà ký hợp đồng đặt cọc, nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của khách hàng. Cù Chính Phương hưởng lợi số tiền hơn 5,4 tỷ đồng, Đoàn Công Bình hưởng lợi số tiền gần 840 triệu đồng…

Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy có nhiều tình tiết phát sinh, không thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung, xác định rõ dòng tiền và làm rõ hành vi, trách nhiệm của một số cá nhân có liên quan trong vụ án, tránh bỏ lọt tội phạm.