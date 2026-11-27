Theo tài liệu điều tra, từ tháng 5/2025 - tháng 10/2025, các đối tượng Hoàng Văn Dũng, Nguyễn Trung Giáp, Dương Ngọc Túy, Lê Anh Thơ và Tạ Văn Sơn đã làm giả 28 bộ hồ sơ với hơn 250 tài liệu, giấy tờ xác nhận của 6 công ty đóng trên địa bàn các Khu Công nghiệp Đồng Văn I, II, III, IV cho 28 người trú ở các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên và TP Hà Nội nhằm đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu dịch vụ, nhà ở công nhân Khu Công nghiệp Đồng Văn IV thuộc phường Kim Thanh và phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng liên quan đến vụ án - Ảnh: Bộ Công an.

Hoàng Văn Dũng còn móc nối với Trần Duy Đạt lừa 3 người dân viết hợp đồng nhận đặt cọc số tiền 300 triệu đồng để mua 3 căn nhà ở xã hội diện tích là 54m2 để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Dũng về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; các đối tượng Dương Ngọc Túy, Tạ Văn Sơn, Nguyễn Trung Giáp và Lê Anh Thơ về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Trần Duy Đạt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.