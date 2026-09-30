Làm giả hồ sơ hợp thức hóa hơn 43.000m² đất công: Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thanh có ý định làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa các thửa đất công do Nhà nước quản lý thành đất cá nhân, sau đó bán cho người khác để chiếm đoạt tiền.

Cáo trạng xác định Thanh đã làm giả 13 tài liệu của cơ quan Nhà nước để hợp thức hóa 3 thửa đất công trên địa bàn TP Vũng Tàu (cũ), với tổng diện tích 43.256,2m².

Trong đó, Thanh sử dụng 5 tài liệu giả để bán thửa đất có diện tích 5.756,2m² cho Nguyễn Kim Hoàn, qua đó chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo hồ sơ vụ án, thời điểm ban đầu mua thửa đất, Hoàn chưa biết các tài liệu do Thanh cung cấp là giả. Sau khi được Thanh giao các tài liệu đang để trống phần chữ ký bên mua nhưng đã được UBND Phường 10, TP Vũng Tàu (cũ) xác nhận và đóng dấu.

Hoàn biết rõ đây là tài liệu giả nhưng vẫn ký giả chữ ký, ghi họ tên bà Lê Thị Ngọc Lệ vào hợp đồng. Hoàn sau đó thanh toán cho Thanh 100 triệu đồng tiền mặt và bị cáo buộc đã bán thửa đất có diện tích 5.756,2m² cho bà Võ Thị Hồng Anh với giá 12,5 tỷ đồng.

Đối với hai thửa đất công còn lại, có tổng diện tích 37.500m², cáo trạng xác định Thanh tiếp tục cùng Hoàn làm giả 8 tài liệu để hợp thức hóa, đứng tên Nguyễn Kim Ngọc. Hoàn cung cấp thông tin của Nguyễn Kim Ngọc để Thanh làm giả các tài liệu, phục vụ việc thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất, bồi thường, tái định cư và khởi kiện vụ án hành chính.

Sử dụng tài liệu giả để thực hiện các thủ tục về đất đai

Sau khi được Thanh và Hoàn giao các tài liệu giả, Nguyễn Kim Ngọc sử dụng những tài liệu này trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến hai thửa đất.

Các tài liệu được sử dụng để yêu cầu cơ quan Nhà nước cấp GCN QSDĐ, giải quyết việc bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã trưng cầu giám định các tài liệu. Kết quả giám định xác định chữ ký, con dấu trên các tài liệu không phải do cùng một người ký và một con dấu đóng ra.

Cáo trạng xác định Nguyễn Kim Ngọc biết các tài liệu là giả nhưng vẫn tiếp nhận và sử dụng để thực hiện việc khởi kiện, yêu cầu hủy các quyết định của UBND TP Vũng Tàu, đồng thời yêu cầu bồi thường và tái định cư.

Tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung

Tại phiên tòa, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo, làm rõ các nội dung liên quan đến hành vi bị truy tố, đồng thời xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy cần tiếp tục làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.

Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án lại để điều tra bổ sung. Với quyết định này, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục làm rõ những nội dung theo yêu cầu của HĐXX trước khi vụ án được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.