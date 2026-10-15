Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Làm giả, cạo sửa vé xổ số để lĩnh thưởng bị phạt tiền tới 100 triệu đồng. Ảnh minh họa - Báo An Giang

Phạt nặng hành vi kinh doanh xổ số "chui", sửa chữa giấy phép và bán sai mệnh giá quy định

Cụ thể, đối với hành vi vi phạm về cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số, Nghị định quy định:

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số.

Phạt tiền từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức hành vi kinh doanh xổ số không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, đối với hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số và địa bàn kinh doanh xổ số, Nghị định quy định phạt cảnh cáo đối với tổ chức có hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá quy định ghi trên tờ vé xổ số; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối.

Đặc biệt, Nghị định quy định các tổ chức nếu thực hiện kinh doanh xổ số không đúng địa bàn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Làm giả vé xổ để tham gia lĩnh thưởng bị phạt tới 100 triệu đồng

Đối với hành vi vi phạm quy định về in vé xổ số, phát hành vé, Nghị định quy định phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số mua vé xổ số để dự thưởng.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với các cá nhân có hành vi sử dụng vốn và tài sản của nhà nước để tham gia mua vé xổ số.

Còn đối với hành vi vi phạm quy định về trả thưởng, Nghị định quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi trả thưởng cho những vé xổ số không đáp ứng đủ điều kiện trả thưởng theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau của tổ chức: Cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng; Tổ chức tiêu hủy vé xổ số trúng thưởng đã trả thưởng nhưng lưu trữ chưa đủ thời gian quy định.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi ủy quyền trả thưởng cho đại lý vượt quá giá trị giải thưởng được phép ủy quyền.

Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.