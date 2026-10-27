Làm giả bệnh án ung thư để 'đào mỏ' người tình

Cơ quan CSĐT khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Chí Công.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8-2022, Công tạo lập danh tính giả mang tên “Nguyễn Minh Luật”. Với lời “rì viu” bản thân chưa có vợ con và đang làm Phó giám đốc một doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Công rót mật vào tai, dần dần tạo dựng được tình cảm mặn nồng với chị N.T.K. Đã là trai tân, lại có địa vị trong xã hội nên những lời Công nói ra đều thuyết phục và có lý hẳn!

Khoảng tháng 12-2025, do cần tiền tiêu xài, Công đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân mắc bệnh ung thư vòm họng, phải ra nước ngoài điều trị. Để tạo lòng tin, Công làm giả một bệnh án của bệnh viện tại Hàn Quốc gửi cho chị N.T.K. Tin tưởng bạn trai, lại cảm thông cho hoàn cảnh bệnh tật nên chị N.T.K nhiều lần chuyển tiền cho Công để ra nước ngoài chữa bệnh, tổng số tiền hơn 337 triệu đồng.

Tréo ngoe là sau khi nhận tiền, Công không xuất ngoại chữa bệnh mà sử dụng vào mục đích cá nhân và đi du lịch cùng bạn bè. Khổ thêm cho chị K. cả tin “bắt tép nuôi cò”, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2025 đến tháng 4-2026, Công tiếp tục sử dụng danh tính giả “Nguyễn Minh Luật” để làm quen, tạo dựng tình cảm với một phụ nữ khác.

Khi phát hiện sự việc, chị N.T.K yêu cầu kẻ “đào mỏ” trả lại số tiền đã đưa. Tuy nhiên, do không có khả năng hoàn trả, Công cắt đứt liên lạc. Thể là “gió đưa cây cải về trời/ rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Nhận thấy bản thân bị lợi dụng, chị N.T.K đã tỉnh mộng đến trình báo cơ quan Công an để lột bộ mặt thật của người tình “Nguyễn Minh Luật”.

Từ câu chuyện “lưới tình” của Nguyễn Chí Công, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kể cả khi người đề nghị vay, mượn tiền là người quen hoặc người đang có quan hệ tình cảm, người dân vẫn cần thận trọng, chủ động xác minh thông tin trước khi giao tiền, đặc biệt đối với những trường hợp đưa ra lý do mắc bệnh hiểm nghèo, cấp cứu hoặc cần tiền gấp để điều trị ở nước ngoài. Người dân không nên chỉ dựa vào hình ảnh, tin nhắn, giấy tờ được gửi qua mạng xã hội để xác định tính xác thực của thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.