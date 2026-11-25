Hai người nằm cùng giường nhưng mỗi người lại chìm trong một thế giới riêng - Ảnh minh họa

Khi nói chuyện mỗi ngày chỉ còn là việc phải làm

Chị Hạnh và anh Tuấn kết hôn được 15 năm, có hai con đang tuổi đi học. Trước đây, anh chị từng là một cặp đôi nói chuyện suốt ngày không chán. Từ chuyện công việc, bạn bè đến những dự định nhỏ cho gia đình, cả hai đều có thể ngồi hàng giờ để chia sẻ. Những ngày mới cưới, chỉ cần một người về muộn, người còn lại cũng sốt ruột gọi điện hỏi han.

Cuộc sống sau nhiều năm hôn nhân đã có những thay đổi. Anh Tuấn làm quản lý kinh doanh, thường xuyên đi sớm về muộn. Chị Hạnh làm kế toán, ngoài công việc còn phải lo chuyện học hành, ăn uống của các con và chăm sóc bố mẹ hai bên. Dần dần, chị nhận ra anh ít hỏi han vợ. Mỗi khi chị kể chuyện ở cơ quan, anh thường vừa xem điện thoại vừa đáp lại vài câu cho xong. Những lần chị muốn bàn chuyện gia đình, anh lại nói: "Có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều". Anh cho rằng vợ ngày càng hay phàn nàn, chuyện gì cũng có thể biến thành một cuộc chất vấn. Đi làm về, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng thường xuyên nghe vợ nhắc đến tiền học của con, việc nhà, chuyện nội ngoại.

Một buổi tối, sau khi các con đã đi ngủ, chị Hạnh chủ động hỏi chồng về chuyến công tác sắp tới. Anh trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục nhìn vào điện thoại. Chị im lặng một lúc và nói: "Em có cảm giác mình chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa". Anh Tuấn không đáp. Chị Hạnh cũng không hỏi thêm. Từ đó, những bữa cơm gia đình càng trở nên lặng lẽ. Hai người vẫn trao đổi những thông tin cần thiết như hôm nay ai đón con, tháng này đóng tiền học bao nhiêu, cuối tuần có về quê không… Nhưng những câu chuyện về cảm xúc, niềm vui, nỗi buồn hay những mong muốn riêng tư gần như biến mất. Điều đáng buồn là cả hai đều cảm nhận được sự xa cách ấy, nhưng không ai biết phải bắt đầu thay đổi từ đâu.

Đừng đợi đến khi không còn muốn nói chuyện mới tìm cách lắng nghe

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trong đời sống vợ chồng, trò chuyện không đơn thuần là trao đổi thông tin. Đó còn là cách mỗi người thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và duy trì cảm giác mình vẫn có vị trí quan trọng trong cuộc đời của người kia. Khi nhận thấy vợ hoặc chồng ngày càng ít chia sẻ, đừng vội trách móc đối phương thay đổi, hãy tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong mối quan hệ. Có thể người chồng đang chịu áp lực công việc, tài chính nhưng không biết cách bộc lộ. Hay người vợ đã quá mệt mỏi với việc phải cáng đáng nhiều trách nhiệm, mong muốn được chồng quan tâm nhưng không biết diễn đạt nhu cầu của mình. Đôi khi, cả hai đều có những tổn thương chưa được giải quyết nên lựa chọn im lặng để tránh xung đột.

Vợ không còn muốn kể chuyện cơ quan với chồng vì lần nào anh cũng đưa ra lời khuyên, thậm chí phê bình cách chị xử lý công việc - Ảnh minh họa

Một người vợ khác từng chia sẻ, chị không còn muốn kể chuyện cơ quan với chồng vì lần nào anh cũng đưa ra lời khuyên, thậm chí phê bình cách chị xử lý công việc. Cách diễn đạt khác nhau có thể tạo ra những kết quả rất khác nhau. Khi không quy kết, không công kích, mỗi người sẽ dễ đón nhận cảm xúc của đối phương hơn. Có những lúc, người bạn đời không cần một giải pháp hoàn hảo, mà chỉ cần một người thực sự chú tâm, hiểu điều họ đang trải qua.

Chủ động tạo cơ hội để tìm lại sự gần gũi

Một sai lầm thường gặp ở các cặp vợ chồng là cho rằng khi đã sống với nhau nhiều năm, đối phương phải tự hiểu mình muốn gì. Nhưng thực tế, không ai có thể đọc được suy nghĩ của người khác, kể cả người đã chung sống hàng chục năm. Muốn khôi phục sự kết nối, hai người cần chủ động tạo ra những cơ hội trò chuyện và chia sẻ. Chỉ cần bắt đầu bằng những câu hỏi giản dị: Hôm nay anh có chuyện gì vui không? Công việc của em thế nào? Cuối tuần mình có muốn đi đâu đó không?

Một tình huống khác cũng đáng để các cặp đôi suy ngẫm là khi người chồng thường xuyên sử dụng điện thoại, chơi trò chơi hoặc xem mạng xã hội sau giờ làm, còn người vợ dành thời gian xem phim, mua sắm trực tuyến. Hai người có thể cùng ở trong phòng khách nhưng mỗi người lại chìm trong một thế giới riêng. Trong trường hợp này, việc thống nhất một khoảng thời gian không sử dụng điện thoại, cùng nấu ăn, tập thể dục hoặc đi bộ có thể giúp hai người có thêm trải nghiệm chung. Sự gần gũi đôi khi không đến từ những cuộc trò chuyện sâu sắc mà bắt đầu bằng việc cùng làm một điều gì đó vui vẻ.

Đặc biệt, không nên xem sự im lặng là cách giải quyết mọi bất đồng. Im lặng để bình tĩnh lại là cần thiết, nhưng im lặng kéo dài nhằm trừng phạt, né tránh hoặc khiến người kia phải đoán biết suy nghĩ của mình có thể làm tổn thương mối quan hệ sâu sắc hơn.

Yêu nhau lâu năm vẫn cần học cách thu hút nhau

Nhiều người nghĩ rằng sự hấp dẫn chỉ cần thiết trong giai đoạn tìm hiểu, yêu đương. Khi đã kết hôn, có con và cùng nhau xây dựng cuộc sống, điều quan trọng nhất là trách nhiệm. Nhưng thực tế, trách nhiệm giúp gia đình vận hành, còn sự hấp dẫn và kết nối giúp tình yêu tiếp tục được nuôi dưỡng.

Một người vợ biết quan tâm đến sức khỏe, sở thích và sự phát triển của bản thân sẽ có thêm năng lượng tích cực trong cuộc sống. Một người chồng biết chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và dành sự quan tâm cho vợ cũng khiến người bạn đời cảm nhận được sức hấp dẫn từ sự tử tế, trách nhiệm.

Hai người không nhất thiết phải luôn đồng quan điểm, cùng sở thích hay lúc nào cũng dành thời gian bên nhau. Mỗi người vẫn cần không gian riêng để phát triển bản thân, gặp gỡ bạn bè, theo đuổi những đam mê cá nhân. Chính sự độc lập lành mạnh ấy giúp họ có thêm những điều mới mẻ để chia sẻ với nhau.

Điều cần tránh là biến việc thu hút nhau thành áp lực phải làm đẹp, phải chiều lòng hoặc phải đáp ứng mọi mong đợi của đối phương. Sức hấp dẫn bền vững không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn đến từ cách mỗi người sống, ứng xử và đối đãi với người bạn đời.

Hôn nhân không tự nhiên giữ được sự hấp dẫn theo thời gian. Muốn gần nhau, mỗi người cần chủ động vun đắp, quan tâm và không ngừng khám phá người bạn đời của mình.

3 kinh nghiệm để vợ chồng luôn thu hút nhau 1. Luôn làm mới chính mình: Đừng vì đã kết hôn mà quên chăm sóc bản thân. Hãy duy trì sở thích, học hỏi điều mới, quan tâm đến ngoại hình và sức khỏe. Một người có đời sống tinh thần phong phú, tự tin và tích cực luôn có sức hấp dẫn riêng. 2. Duy trì những cử chỉ yêu thương nhỏ bé: Một lời khen chân thành, cái ôm khi gặp lại, nụ hôn trước khi đi làm, lời cảm ơn sau một việc nhỏ hay tin nhắn hỏi han giữa ngày… Những hành động giản dị giúp người bạn đời cảm nhận mình vẫn được yêu thương và trân trọng. 3. Cùng tạo ra những trải nghiệm mới: Đừng để cuộc sống vợ chồng chỉ xoay quanh công việc, con cái và tiền bạc. Hãy cùng đi du lịch, thử một món ăn mới, học một kỹ năng, tham gia hoạt động yêu thích hoặc đơn giản là dành một buổi tối hẹn hò. Những trải nghiệm chung tạo thêm kỷ niệm và chủ đề để hai người trò chuyện, khám phá nhau.