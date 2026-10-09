Làm gì khi trang Facebook cá nhân bị gắn thẻ để quảng cáo cờ bạc trực tuyến?

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hùng Việt phát hiện một số tài khoản Facebook của người dân trên địa bàn bị các tài khoản lạ tự ý gắn thẻ vào bài viết có nội dung quảng cáo cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Một trang Facebook của người dân bị gắn thẻ vào trang quảng cáo cờ bạc trực tuyến. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Điển hình, tài khoản Facebook của chị Nguyễn Thị L. (SN 1991, trú tại thôn Hoa Triệu, xã Hùng Việt) xuất hiện một số bài viết dưới dạng được gắn thẻ, kèm hình ảnh và đường link liên quan đến các trang mạng, ứng dụng cờ bạc, cá cược trực tuyến. Qua làm việc, chị L. cho biết không tham gia các hội, nhóm đánh bạc trực tuyến, không hưởng lợi từ việc quảng cáo và không biết người thực hiện việc gắn thẻ là ai.

Tương tự, tài khoản Facebook của bà Hoàng Thị D. (SN 1974, cùng trú tại thôn Hoa Triệu) cũng bị gắn thẻ vào các bài viết có nội dung tương tự. Do chưa nắm rõ cách xử lý và thiết lập quyền riêng tư trên Facebook, các nội dung không mong muốn vẫn có thể xuất hiện gắn với tài khoản cá nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hùng Việt đã trực tiếp làm việc, tuyên truyền, hướng dẫn các trường hợp trên cách gỡ thẻ, báo cáo bài viết và tài khoản vi phạm; đồng thời thiết lập lại các chế độ bảo mật, quyền riêng tư và tính năng xét duyệt gắn thẻ phù hợp. Qua đó giúp người dân chủ động kiểm soát nội dung liên quan đến tài khoản cá nhân, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng để phát tán quảng cáo cờ bạc, cá cược trực tuyến.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư, kiểm soát các nội dung được gắn thẻ và thận trọng với những bài viết, đường link, tài khoản có dấu hiệu quảng cáo cờ bạc, cá cược trực tuyến. Người dân không nên nhấp vào các đường link không rõ nguồn gốc, không bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với nội dung có dấu hiệu lôi kéo đánh bạc; đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập cho người khác.

Khi bị gắn thẻ vào nội dung không mong muốn, người sử dụng cần chủ động gỡ thẻ, báo cáo bài viết hoặc tài khoản vi phạm và chặn tài khoản nếu cần thiết. Đồng thời, nên thiết lập chế độ xét duyệt bài viết có gắn thẻ trước khi nội dung được hiển thị trên trang cá nhân, qua đó hạn chế việc tài khoản bị lợi dụng để phát tán thông tin không phù hợp.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu tổ chức, môi giới, lôi kéo đánh bạc hoặc quảng cáo cờ bạc trên không gian mạng, người dân cần lưu giữ thông tin liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.