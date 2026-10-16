Làm gì khi Google Maps trên Android Auto bị mất tính năng đo tốc độ?

Người dùng Android Auto gần đây gặp tình trạng đồng hồ đo tốc độ trên giao diện Google Maps tự nhiên biến mất mà không thay đổi cài đặt. Sự cố này được xác định là lỗi phần mềm và có thể khắc phục bằng cách thiết lập lại điều hướng trong ứng dụng.

Giao diện Google Maps trên Android Auto hiện không hiển thị đồng hồ đo tốc độ do lỗi phần mềm, cần thiết lập lại để khôi phục. Ảnh: SlashGear

Tính năng đồng hồ đo tốc độ trên giao diện Android Auto của Google Maps từng giúp người lái dễ dàng theo dõi tốc độ di chuyển so với giới hạn cho phép, đặc biệt hữu ích khi không nhìn thấy biển báo tốc độ trong thời gian dài. Dù độ chính xác có thể thay đổi, tính năng này vẫn được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tránh vi phạm giao thông.

Tuy nhiên, một số người dùng trên Reddit gần đây phản ánh đồng hồ đo tốc độ bất ngờ biến mất khỏi màn hình mà không có cảnh báo hay thay đổi cài đặt nào trên Android Auto hoặc ứng dụng Google Maps. Theo báo cáo của Android Authority, đây chỉ là một lỗi phần mềm chứ không phải do Google chủ ý gỡ bỏ tính năng này.

Cách khắc phục đơn giản là người dùng chỉ cần thiết lập một điểm đến mới trong Google Maps, có thể thực hiện trực tiếp qua giao diện Android Auto hoặc ứng dụng Google Maps trên điện thoại, sau đó nhấn bắt đầu điều hướng. Khi đó, đồng hồ đo tốc độ sẽ tự động xuất hiện trở lại trên màn hình.

Nếu thao tác trên không hiệu quả, người dùng nên kiểm tra xem tính năng đồng hồ đo tốc độ có đang được bật trong phần cài đặt của Google Maps hay không. Cụ thể, vào mục Cài đặt, chọn Điều hướng và tìm công tắc bật tắt đồng hồ đo tốc độ trong phần Tùy chọn lái xe.

Cần lưu ý rằng tính năng này không phải lúc nào cũng hiển thị ở mọi khu vực do Google vẫn đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện. Trường hợp đồng hồ đo tốc độ không xuất hiện thường xuyên, người dùng có thể thử khôi phục cài đặt Android Auto bằng cách ngắt kết nối thiết bị khỏi xe, xóa xe khỏi ứng dụng Android Auto và danh sách Bluetooth, rồi kết nối lại từ đầu.

Tính đến tháng 9 năm 2026, Google đã xác nhận sự cố mất đồng hồ đo tốc độ đang xảy ra với một số người dùng và đang tiến hành điều tra. Công ty cũng cho biết các tính năng như hiển thị tốc độ hiện tại và giới hạn tốc độ vẫn đang được triển khai dần, nên tình trạng không đồng nhất về khả năng hiển thị là điều có thể xảy ra.