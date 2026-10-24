Làm du lịch từ giá trị truyền thống

Ông Phạm Văn Cường giới thiệu với du khách về nghề ươm tơ, dệt lụa

Vừa làm nghề vừa mở cửa đón khách

Tại cơ sở sản xuất ươm tơ dệt lụa Cường Hoàn, bà Larisa, du khách Nga, chăm chú quan sát chiếc máy dệt và lắng nghe ông Phạm Văn Cường giới thiệu về quy trình làm ra từng tấm lụa.

Bà Larisa cho biết, trước đây, bà từng sử dụng các sản phẩm lụa do anh trai mang về từ Việt Nam sau những chuyến đi biển. Những món quà ấy để lại ấn tượng, thôi thúc bà mong có dịp đến tận nơi, gặp người thợ và tìm hiểu quy trình làm lụa. Trong chuyến du lịch Lâm Đồng lần này, bà được tận mắt quan sát, chạm tay vào những sợi tơ mỏng manh, chiêm ngưỡng hoa văn tinh xảo và thêm trân trọng sự khéo léo của người thợ. “Nhất định tôi sẽ còn quay lại với đất nước các bạn”, bà Larisa nói.

Với ông Cường, những cuộc gặp gỡ như vậy là động lực để ông duy trì hoạt động đón khách tại cơ sở suốt nhiều năm qua. Sinh ra ở vùng quê ven sông Hồng, ông gắn bó với hình ảnh cây dâu, con tằm từ thuở nhỏ. Khi lập nghiệp trên vùng đất mới, ông chọn nghề tơ tằm để mưu sinh và tiếp nối những ký ức thân thuộc của quê nhà.

Từ năm 2000, ông Cường bắt đầu quảng bá làng nghề, đón khách đến tham quan. Đến nay, cơ sở đón khoảng 20.000 lượt khách mỗi năm, phần lớn là khách quốc tế.

Du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm truyền thống từ lụa

Làm nghề đã khó, đón khách còn đòi hỏi ông Cường học thêm kỹ năng mới. Từng lúng túng vì bất đồng ngôn ngữ, ông tìm đến trung tâm học tiếng Anh rồi tự học thêm ở nhà. Đến nay, ông biết sử dụng phần mềm dịch và ghi nhớ những câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp để chào hỏi, giới thiệu về cơ sở.

“Tôi luôn nhắc nhở người lao động giữ thái độ thân thiện khi gặp khách. Không phải ai cũng có thể trò chuyện bằng ngoại ngữ, nhưng một nụ cười và cách ứng xử lịch thiệp là điều mọi người đều có thể làm được”, ông Cường nói.

Nét văn hóa làm nên sức hút riêng

Dọc tuyến đường ĐT725, những chiếc đơm, chiếc sàng, chiếc rổ treo thành từng chùm dễ dàng thu hút ánh nhìn của du khách. Ở tuổi 71, ông Vũ Tiến Độ vẫn miệt mài giữ nghề đan lát truyền thống. “Chỉ cần còn sức khỏe, còn người mua, còn thấy những ánh mắt tò mò, thích thú của khách thì tôi còn cố gắng làm. Nghề từ thuở ông bà mình, dễ gì nói bỏ là bỏ được”, ông Độ chia sẻ.

Ngôi nhà nhỏ bày bán các sản phẩm đan lát của ông Vũ Tiến Độ ở thôn Từ Liêm

Hiện nay, những sản phẩm đan lát không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn lưu giữ kỹ năng, kinh nghiệm được truyền qua nhiều thế hệ. Khi được du khách quan tâm, những vật dụng quen thuộc của người nông dân có thêm cơ hội kể câu chuyện về đời sống và văn hóa cộng đồng.

Theo ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư. Trong đó, dấu ấn văn hóa người Hà Nội được lưu giữ qua tên địa danh, kiến trúc nhà ở, phong tục, ẩm thực và nếp sinh hoạt có thể tạo nên sản phẩm du lịch đặc trưng.

Xã đã hình thành một số sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và nông nghiệp. Theo định hướng của địa phương, những nét riêng trong văn hóa, con người Hà Nội cùng các nghề thủ công truyền thống sẽ tiếp tục được khai thác để làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Những giá trị văn hóa được đưa vào để khai thác du lịch

Xã Nam Ban Lâm Hà định hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng, gắn với văn hóa, cảnh quan và nông nghiệp. Trong đó, người dân giữ vai trò trực tiếp thông qua việc gìn giữ phong tục, nghề truyền thống và những câu chuyện lập nghiệp trên vùng đất mới.

Du khách có thể tìm hiểu câu chuyện người dân đến xây dựng vùng kinh tế mới, thưởng thức ẩm thực miền Bắc giữa cao nguyên, tham quan cơ sở ươm tơ dệt lụa và tìm hiểu nghề đan lát. Qua đó, họ hiểu hơn về con người, vùng đất Nam Ban Lâm Hà. Ông Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà