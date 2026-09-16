Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm hành lang an toàn dọc tuyến Quốc lộ 28B

Quốc lộ 28B đoạn qua xã Phan Sơn

Theo Văn bản số 15663/UBND-XDCT, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vì chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm, san lấp mặt bằng, xây dựng công trình trái phép và chưa kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.

Phó Chủ tịch UBND xã Phan Sơn Nguyễn Thụy Phú (bên trái) hướng dẫn người dân tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông dọc tuyến Quốc lộ 28B, tháng 6/2026

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Ninh Gia, Tà Hine, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trên lĩnh vực này; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B.

Quốc lộ 28B qua Lương Sơn, đoạn ngã 3 Đại Ninh (Ảnh tư liệu)

Các địa phương phải tiếp tục phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, không để tái diễn các hành vi vi phạm trong thời gian tới.

Tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động cá nhân, tổ chức và chủ các cơ sở kinh doanh hàng hóa, hàng quán, điểm dừng nghỉ ký cam kết không vi phạm quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ.

Các cơ sở kinh doanh phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào cơ sở; trường hợp để xảy ra mất trật tự, an toàn giao thông hoặc dẫn đến tai nạn giao thông, chủ cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông trên Quốc lộ 28B

Đối với các trường hợp vi phạm chưa chấp hành và các trường hợp phát sinh qua kiểm tra thực tế của tổ liên ngành, UBND tỉnh giao các địa phương tiếp tục vận động, yêu cầu người vi phạm tự giác khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm.

Bên cạnh đó, các địa phương phải có biện pháp kiên quyết xử lý hành vi vi phạm; xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế đối với các trường hợp không chấp hành theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Riêng UBND xã Phan Sơn phải có văn bản đề nghị Nhà máy Thủy điện Bắc Bình phối hợp với địa phương tháo dỡ các công trình vi phạm của 9 hộ dân lấn chiếm đất thuộc khu vực lòng hồ thủy điện; việc tháo dỡ cũng hoàn thành trong tháng 9/2026.

Quốc lộ 28B - trục giao thông quan trọng kết nối vùng biển với cao nguyên Lâm Đồng (Ảnh: Duy Minh)

Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với từng địa phương trong quá trình thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất hành lang dọc tuyến Quốc lộ 28B.

Tổ công tác liên ngành của Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc tuyến Quốc lộ 28B.