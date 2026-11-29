2 cơ sở đóng gói sầu riêng bị phát hiện chỉ tiêu kim loại nặng Cadmium (Cd) vượt mức quy định 0,060 mg/kg. Cụ thể, Công ty TNHH TM XK Nông Sản Xanh, có địa chỉ tại thôn 4, xã Hồng Sơn, với mã số cơ sở đóng gói VNLDPH143; và Công ty cổ phần Nông nghiệp Life Solution, tại xã Đam Rông 3, với mã số VNLDOR0090 - Ảnh minh họa

Làm rõ nguồn gốc các lô hàng bị cảnh báo

Theo văn bản kèm phụ lục của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, hai mã số liên quan đến sầu riêng gồm VN-LDPH-143, gắn với Công ty TNHH TM XK Nông Sản Xanh tại thôn 4, xã Hồng Sơn; và VN-LDOR-0090, gắn với Công ty cổ phần Nông nghiệp Life Solution tại xã Đam Rông 3.

Chỉ tiêu bị cảnh báo là cadmium vượt mức quy định, với kết quả kiểm nghiệm được ghi trong phụ lục là 0,060 mg/kg.

Đối với thanh long, danh sách gồm Vùng trồng Tân Thuận, mã số VN-BTHOR-0041, tại các thôn Hiệp Nhơn, Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa, Hiệp Hòa, Hiệp Phước, Hiệp Tân và Thanh Phong thuộc xã Tân Thành; cùng Công ty TNHH A Lương, mã số VN-BTHPH-199, tại thôn Hiệp Nhơn, xã Tân Thành.

Nội dung cảnh báo liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Acephate vượt mức quy định, với kết quả kiểm nghiệm 0,048 mg/kg.

Các mã số trên liên quan đến những lô hàng xuất khẩu bị cảnh báo. Việc xác định nguyên nhân phát sinh và trách nhiệm tại từng công đoạn cần được thực hiện thông qua truy xuất hồ sơ và kiểm tra thực tế.

Kiểm tra kết quả khắc phục tại từng địa bàn

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã Hồng Sơn, Tân Thành và Đam Rông 3 phối hợp với đơn vị liên quan, yêu cầu các tổ chức khẩn trương rà soát hồ sơ, điều tra nguyên nhân và triển khai biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn.

Các địa phương có trách nhiệm tổ chức đánh giá kết quả khắc phục đối với từng mã số, tổng hợp báo cáo gửi Sở để chuyển cơ quan chuyên môn cấp trên xem xét.

Đối với các tổ chức liên quan, quá trình truy xuất phải làm rõ nguồn nguyên liệu và hồ sơ của các lô thanh long, sầu riêng đã xuất khẩu; thực hiện yêu cầu về truy xuất, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Sở giao Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng chính quyền địa phương hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kiểm tra, xác nhận kết quả truy xuất và hiệu quả biện pháp khắc phục.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đồng thời được giao tăng cường kiểm soát việc tuân thủ yêu cầu an toàn thực phẩm đối với nông sản, đặc biệt là thanh long, sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc; tổng hợp kết quả báo cáo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Các cở sở đóng gói vi phạm an toàn thực phẩm

Kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng

Việc xử lý cảnh báo đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt nguồn hàng từ vùng trồng đến thu mua, đóng gói và xuất khẩu. Hồ sơ phải đủ thông tin để xác định nguyên liệu đến từ đâu, qua những đơn vị nào và được tập hợp thành lô hàng ra sao.

Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ quản lý và truy xuất nguồn gốc. Việc được cấp mã số cần đi cùng duy trì điều kiện hoạt động, ghi chép đầy đủ và kiểm soát sản phẩm theo yêu cầu thị trường nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng lưu ý các đơn vị thận trọng trong truyền thông khi chưa làm rõ đầy đủ thông tin, tránh lan truyền nội dung sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến uy tín nông sản địa phương.

Kết quả xử lý cần xác định được nguyên nhân, biện pháp khắc phục và căn cứ đánh giá hiệu quả. Đây là cơ sở để các bên điều chỉnh cách kiểm soát, hạn chế nguy cơ tái diễn và duy trì khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.