Lâm Đồng yêu cầu tháo gỡ vướng mắc mặt bằng tại hai dự án đường ở Phan Thiết

Hai dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp và sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo là những công trình giao thông đáng chú ý tại khu vực Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ góp phần cải thiện năng lực lưu thông, chỉnh trang đô thị và tăng cường kết nối giao thông phục vụ phát triển du lịch, đặc biệt là Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại đường Trần Quý Cáp, gói thầu số 10 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng hợp đồng. Hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thành, công tác mở rộng nền đường và thảm nhựa đạt khoảng 97%, lát vỉa hè đạt 90%. Riêng hệ thống điện chiếu sáng mới đạt khoảng 30%, do còn vướng mặt bằng và đường dây trung thế.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết, đối với gói thầu số 15, khối lượng thi công mới đạt khoảng 22% hợp đồng. Nhà thầu đang triển khai hệ thống thoát nước, bó vỉa, lát gạch vỉa hè và mở rộng nền đường tại một số đoạn tuyến. Riêng nhánh thoát nước hẻm 74 Trần Quý Cáp cũng đang được thi công các hạng mục rãnh thoát nước và hoàn trả mặt đường.

Đáng chú ý, ngày 29/10, nhà thầu đã có văn bản cam kết tiến độ gửi UBND tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị liên quan, xác định thời gian hoàn thành toàn bộ công trình vào ngày 31/12/2026. Sau đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết tiếp tục có văn bản yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, dự án nâng cấp đường Trần Quý Cáp có tổng chiều dài 2.683,29m, với quy mô mặt đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, tổng bề rộng nền đường 25m. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và cây xanh.Tổng mức đầu tư dự án hơn 244,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, dự án sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ vòng xoay đường 19/4 đến điểm giao đường Trần Phú, có chiều dài khoảng 2.636m. Tuyến đường được đầu tư với lòng đường rộng 15m, vỉa hè mỗi bên rộng 5m, tổng bề rộng nền đường 25m.

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại công trường cho thấy, các đơn vị đang huy động máy móc, thiết bị và nhân lực khẩn trương thi công nhiều hạng mục. Tuy nhiên, bụi đất phát sinh khiến tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Đáng chú ý, tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn tại trung tâm Phan Thiết nên việc thi công, tập kết máy móc, vật liệu khiến giao thông có thời điểm ùn ứ, đi lại khó khăn. Thực tế này đòi hỏi các đơn vị thi công tăng cường tưới nước dập bụi, bố trí biển cảnh báo, phân luồng và bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đường Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư hơn 196 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2027. Công trình chính thức khởi công ngày 22/6/2026, dự kiến hoàn thành ngày 22/6/2027. Đến nay, hệ thống thoát nước mưa được triển khai, hệ thống thoát nước thải. Phần móng nền đường được thi công, bó vỉa và vỉa hè hoàn thiện khoảng 400m. Tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 35% hợp đồng.

Mặc dù các nhà thầu đã triển khai thi công, công tác giải phóng mặt bằng vẫn là khó khăn đáng chú ý tại cả hai dự án. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết, đối với đường Trần Quý Cáp, dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 67.074m², liên quan đến 415 hồ sơ. Đến nay, toàn bộ 415 hồ sơ đã được phê duyệt phương án bồi thường. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Tuyên Quang vẫn còn 15 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường nhưng người dân chưa nhận tiền, chưa tháo dỡ tài sản và bàn giao mặt bằng. Trong đó, 6 trường hợp thuộc gói thầu số 10 và 9 trường hợp thuộc gói thầu số 15. Đây là một trong những nguyên nhân khiến một số hạng mục chưa thể triển khai đồng bộ, dù khối lượng thi công tại gói thầu số 10 đã đạt khoảng 95%.

Đáng chú ý, hai gói thầu số 10 và số 15 đều đã hết thời gian thực hiện hợp đồng. Thời gian tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 10 và gói thầu số 15 đã hết thời gian thực hiện hợp đồng.

Đối với dự án đường Trần Hưng Đạo, khó khăn về giải phóng mặt bằng còn lớn hơn khi đến hết ngày 30/10/2026, toàn dự án chưa có hồ sơ đủ điều kiện phê duyệt phương án bồi thường.Cụ thể, dự án có tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 65.906m², liên quan đến 5 tổ chức và 61 hộ dân. Trong đó, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đang thực hiện 22 hồ sơ; UBND phường Phan Thiết đang xử lý 44 hồ sơ.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết sẽ giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, yêu cầu tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình đường Trần Hưng Đạo trước Tết Nguyên đán 2027.

Sáng ngày 7/11, kiểm tra 2 dự án nâng cấp, sửa chữa đường Trần Quý Cáp và đường Trần Hưng Đạo. Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 đẩy nhanh việc hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phấn đấu đến ngày 15/11/2026 hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Tuyên Quang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công đồng bộ.