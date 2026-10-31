Lâm Đồng yêu cầu tăng tốc giải ngân

Ngày 31/10, ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 29/10/2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các ban quản lý dự án khu vực được giao hơn 3.475,9 tỷ đồng để thực hiện 427 dự án. Lũy kế giải ngân đạt hơn 2.142,3 tỷ đồng, tương đương 61,63% kế hoạch.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 giải ngân hơn 1.331,5 tỷ đồng, đạt 62,69%; các ban quản lý dự án khu vực giải ngân hơn 810,7 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

Một số dự án có tỷ lệ giải ngân cao như hồ chứa nước Ka Pét đạt 94,59%; đường Tân Minh - Sơn Mỹ đạt 93,22%; cầu Văn Thánh đạt 82%; đường tránh ĐT.719 và cầu qua sông Dinh đạt 76,49%.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các dự án chưa đồng đều. Một số công trình còn chậm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực huy động nguồn lực của nhà thầu.

Công tác giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu tiếp tục là những khó khăn cần sớm được tháo gỡ.

Đáng chú ý, dự án đường Tân Minh - Sơn Mỹ đã giải ngân 93,22% kế hoạch vốn năm 2026, nhưng khối lượng thi công mới đạt khoảng 27,5% giá trị hợp đồng.

Trong khi đó, dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải đạt khoảng 37% khối lượng hợp đồng nhưng mới giải ngân 3,84% kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài sang năm 2026.

Tại dự án kè bảo vệ thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hảo, khối lượng thi công đạt 2.147/2.532m, tương đương 91,6% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, 385m còn lại chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng. Vốn ngân sách Trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026 tại dự án hiện mới giải ngân 7,8% kế hoạch.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 và các ban quản lý dự án khu vực cho biết sẽ tiếp tục rà soát từng công trình, phối hợp với địa phương và các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, đôn đốc nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công phù hợp; tập trung hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện để nâng cao tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm.

Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 2 Nguyễn Minh Nguyên báo cáo tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh cho rằng, dù các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư đã báo cáo, phân tích những khó khăn, vướng mắc nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu và kỳ vọng đặt ra.

Các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và triển khai giải pháp khắc phục quyết liệt, đồng bộ hơn.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh, thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ, phấn đấu đến ngày 31/12/2026 đạt tỷ lệ giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao và hoàn thành 100% vào ngày 31/1/2027.

Trong đó, các địa phương phải chủ động phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; rà soát cụ thể từng trường hợp chậm bàn giao, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời gian giải quyết. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đối với các chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá sát tình hình thực tế từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Đồng thời, xây dựng sơ đồ tiến độ Gantt cho từng dự án, phân công cụ thể từng đầu việc, thời gian hoàn thành và cập nhật, báo cáo tiến độ hằng tuần để phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Các chủ đầu tư cần chủ động rà soát danh mục dự án, đề xuất điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân, gửi Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu xử lý theo quy định.

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, lãnh đạo tỉnh lưu ý cần đánh giá kỹ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tổ chức thi công, nhất là tại các dự án mới có quy mô vốn lớn. Hợp đồng phải gắn trách nhiệm cụ thể về tiến độ, chất lượng công trình, kiên quyết không để nhà thầu thiếu năng lực ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới phương pháp quản trị, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư, nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong điều hành, chủ động tháo gỡ khó khăn, kiểm soát chặt tiến độ từng dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.