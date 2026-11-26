Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn và Võ Ngọc Hiệp chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt 2026

Chiều 26/11, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 nhằm đánh giá tiến độ chuẩn bị và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trước ngày khai mạc.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo và Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của Lâm Đồng dự và theo dõi Hội nghị Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các chương trình

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Festival Hoa Đà Lạt năm 2026 gồm 12 chương trình chính và 30 chương trình hưởng ứng.

Chương trình khai mạc diễn ra ngày 20/12. Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc Festival được tổ chức ngày 31/12 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Nguyễn Thị Bích Ngọc báo cáo tiến độ triển khai Festival Hoa Đà Lạt 2026

Kịch bản khai mạc được xây dựng theo hướng khẳng định vị thế Đà Lạt ngàn hoa, thể hiện sự hội tụ, giao thoa các giá trị thiên nhiên, văn hóa và con người Lâm Đồng trong bối cảnh mới.

Tỉnh đề xuất truyền hình trực tiếp chương trình khai mạc trên VTV1, kết hợp tiếp sóng trên các kênh truyền hình và nền tảng số. Chương trình bế mạc đã có doanh nghiệp đăng ký tài trợ và trực tiếp thực hiện.

Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt Phan Thanh Sang báo cáo về tiến độ triển khai Festival Hoa Đà Lạt 2026

Công tác xây dựng không gian hoa, chỉnh trang đô thị đang được đẩy nhanh tại khu vực trung tâm Đà Lạt, các cửa ngõ và tuyến giao thông trọng điểm.

Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã chuẩn bị xong hoa, cây cảnh, vật liệu trang trí. Các mô hình không gian hoa quanh hồ Xuân Hương đang được thi công, dự kiến hoàn thiện từ ngày 10 - 12/12.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt Nguyễn Văn Lộc báo cáo công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt

Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã hoàn thành chỉnh trang đèo Prenn, chuẩn bị khoảng 8.000 chậu hoa và vật tư trang trí 15 tiểu cảnh tại các trục đường lớn.

Phường Lâm Viên - Đà Lạt tập trung hoàn thiện các không gian hoa, tuyến đường hoa trước ngày 10/12. Các làng hoa Hà Đông, Đa Thiện và Thái Phiên đang được chỉnh trang, chuẩn bị không gian giới thiệu sản phẩm, đón du khách.

Bí thư Đảng ủy phường Lâm Viên - Đà Lạt Đặng Quang Tú báo cáo công tác chuẩn bị tại các làng hoa trước thềm Festival Hoa Đà Lạt

Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, làng hoa Vạn Thành dự kiến bố trí khoảng 1,7 ha phục vụ du khách tham quan miễn phí, kết hợp giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, 124/124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh đã ban hành kế hoạch hưởng ứng Festival. Chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh” được triển khai rộng khắp, gắn với chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Đại tá Trần Văn Hiệp, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Lâm Đồng trao đổi về công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại hội nghị

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong đó, Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam 2026 thu hút hơn 20.000 lượt người tham dự.

Đêm khai mạc Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 thu hút hàng chục ngàn khán giả.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng Hoàng Văn Bằng báo cáo về nhiệm vụ mời khách nước ngoài

Các chương trình triển lãm hoa, cây cảnh, hội thảo khoa học về hoa, phiên chợ rau - hoa, lễ hội văn hóa thổ cẩm và nhiều hoạt động hưởng ứng khác đang được chuẩn bị.

Công tác tuyên truyền, quảng bá Festival được triển khai trên nhiều nền tảng. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã thực hiện hơn 587 tin, bài, phóng sự, phát hơn 1.000 lượt trailer và sản xuất 45 video ngắn.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Hoàng Mạnh Thắng góp ý một số nội dung tuyên truyền cho Festival Hoa Đà Lạt 2026

Ban lễ tân - hậu cần đã liên hệ giữ chỗ hàng trăm phòng nghỉ, chuẩn bị phương tiện đưa đón đại biểu. Tỉnh cũng đề nghị hỗ trợ tăng chuyến bay phục vụ người dân và du khách trong dịp Festival.

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Tôn Thiện San tiếp thu các nội dung chuẩn bị Festival Hoa Đà Lạt 2026

Tập trung nguồn lực, bảo đảm chất lượng lễ hội

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp yêu cầu các đơn vị khẩn trương làm việc với nhà tài trợ, triển khai dàn dựng sân khấu, tập luyện những nội dung đã thống nhất trong chương trình khai mạc và bế mạc.

Các chương trình phải bảo đảm trang trọng, đặc sắc, tạo ấn tượng nhưng tiết kiệm, hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương chủ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, phát huy tinh thần xã hội hóa và sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp trao đổi một số nội dung liên quan đến sử dụng kinh phí cho các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, tiến độ nhiều phần việc, nhất là xây dựng kịch bản khai mạc, bế mạc còn chậm so với yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị rà soát tổng thể danh mục chương trình, sự kiện. Trong đó, xác định rõ các chương trình trọng tâm do tỉnh tổ chức và các hoạt động hưởng ứng do địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội chủ trì. Từng chương trình phải xác định rõ nguồn kinh phí, trách nhiệm tổ chức để chủ động triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chỉ ra nhiều hạn chế trong công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2026

Các phường khu vực trung tâm Đà Lạt cần quyết liệt hơn trong công tác chỉnh trang đô thị. Việc trồng hoa, trang trí đường phố phải gắn với vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan từ các tuyến đường chính đến từng khu dân cư.

Lãnh đạo UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các địa phương không để người trồng hoa đứng ngoài Festival. Các làng hoa phải trở thành những điểm hưởng ứng tích cực, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ sự kiện tôn vinh nghề hoa.

Các đại biểu dự và theo dõi chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Festival Hoa Đà Lạt 2026

Đối với công tác truyền thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn đánh giá lượng thông tin tuyên truyền không ít nhưng còn phân tán, chưa phát huy hiệu quả quảng bá, nhất là đối với thị trường khách quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng chuyên trang, chuyên mục, kênh truyền thông trên mạng xã hội, phấn đấu đưa vào hoạt động ngay cuối tuần này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn yêu cầu quyết liệt hơn trong công tác chuẩn bị cho Festival Hoa Đà Lạt 2026

Công tác họp báo cần được tổ chức sớm, cung cấp đầy đủ thông tin về các chương trình để doanh nghiệp chủ động xây dựng tour, tuyến du lịch phục vụ du khách.

Các đơn vị phụ trách lễ tân, hậu cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục mời khách trong nước và quốc tế. Lực lượng chức năng chủ động triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau các sự kiện.

Các chương trình từ khai mạc đến bế mạc phải được tổ chức đồng bộ, chất lượng, có sức cuốn hút, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn