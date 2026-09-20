Lâm Đồng yêu cầu Nhà máy xử lý rác Đà Lạt tiếp tục hoạt động

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ tháng 7/2026, doanh nghiệp đã được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và UBND tỉnh cũng có chỉ đạo khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, đến nay, công ty vẫn chưa hoàn thành đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Lâm Đồng yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh tuyệt đối không được tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận rác

Sở yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh khẩn trương rà soát, bổ sung hồ sơ, đồng thời hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đầu tư xây dựng và hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của các hạng mục công trình.

Công ty phải hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ thủ tục để được cấp phép vận hành; cung cấp hồ sơ chứng minh nguồn gốc, tính pháp lý, quy trình và công suất của công nghệ đang áp dụng.

Đồng thời, doanh nghiệp phải xác định chính xác công suất xử lý thực tế, khối lượng rác tiếp nhận và xử lý, lượng chất thải sau xử lý cùng các sản phẩm phát sinh.

Phương án giá cũng phải được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý, kỹ thuật, công suất, khối lượng thực tế và các khoản chi phí hợp lệ theo quy định.

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt trước ngày 25/9/2026.

Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền chưa chấp thuận việc tạm ngưng hoạt động, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu công ty tuyệt đối không được tự ý ngừng hoặc từ chối tiếp nhận rác, nhằm bảo đảm công tác vệ sinh môi trường đô thị.

"Trường hợp doanh nghiệp tự ý ngừng tiếp nhận rác và gây ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, trật tự, mỹ quan đô thị, công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật", văn bản nêu rõ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và tham mưu biện pháp xử lý nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu. Trong đó có thể xem xét lại điều kiện tiếp tục hoạt động và cung ứng dịch vụ của nhà máy.

Sẽ xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu

Trước đó, vào ngày 10/9, Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh đã có văn bản đề nghị tạm ngưng hoạt động nhà máy.

Tại buổi làm việc liên ngành ngày 14/9 giữa Công an tỉnh, UBND phường Xuân Trường và các đơn vị liên quan, cơ quan chức năng khẳng định việc thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý rác chỉ được tiến hành khi nhà máy đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.