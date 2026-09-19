Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Đam Rông 4

Cát, sỏi khai thác trái phép trên địa bàn xã Đam Rông 4 bị lực Công an bắt quả tang xử lý nghiêm đầu tháng 8/2025

Ngày 18/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đam Rông 4.

Trước đó, Công an tỉnh Lâm Đồng có báo cáo kết quả xác minh nội dung Báo Thanh Niên phản ánh về hoạt động khai thác khoáng sản tại xã Đam Rông 4 ngày 10/9.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND xã Đam Rông 4 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc.

Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản khi để xảy ra vụ việc như nội dung báo cáo của Công an tỉnh nêu.

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý. Kết quả thực hiện phải được báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2026.

Bên cạnh việc xử lý vụ việc tại Đam Rông 4, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tài nguyên, khoáng sản đến tổ chức, cá nhân và người dân.

Các địa phương được yêu cầu thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các xã, phường và đặc khu chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý.