Lâm Đồng yêu cầu làm rõ động lực phát triển 5 xã biên giới

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo thẩm định quy hoạch chung 5 xã biên giới

Sáng 7/10, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch chung 5 xã biên giới: Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức, Quảng Trực và Đắk Wil.

Thuận An tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu

Thuận An được định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, nông nghiệp hàng hóa và công nghiệp chế biến, gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND xã Thuận An Nguyễn Thành Nam báo cáo một số nội dung liên quan đến Quy hoạch chung của xã

Xã có diện tích hơn 315 km², phía Tây giáp Campuchia, giữ vai trò cửa ngõ giao thương qua cửa khẩu Đắk Peur. Quy hoạch đến năm 2050 xác định các hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, thương mại - dịch vụ, logistics, năng lượng tái tạo và khai thác, chế biến khoáng sản.

Không gian phát triển được tổ chức thành 4 vùng gồm: trung tâm, nông nghiệp - du lịch, cửa khẩu biên giới và lâm nghiệp. Khu vực cửa khẩu tập trung thương mại biên giới, kho bãi, vận tải và logistics; phía Nam phát triển nông nghiệp, chế biến, khoáng sản, năng lượng; phía Bắc và Tây Bắc ưu tiên bảo vệ rừng, du lịch sinh thái và hành lang biên giới.

Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng Biện Tấn Tài đề nghị đánh giá lợi thế về cửa khẩu Đắk Peur trong Quy hoạch chung xã Thuận An

Quy hoạch cũng định hướng hình thành trung tâm xã mới, các khu dân cư tập trung và hạn chế phát triển phân tán. Với đất lâm nghiệp chiếm khoảng 65% diện tích tự nhiên, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ rừng, nguồn nước, cảnh quan và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đối với Thuận An, đồng chí Nguyễn Hồng Hải lưu ý làm rõ định hướng nâng cấp cửa khẩu Đắk Peur thành cửa khẩu quốc tế, không gian kết nối và phát triển trong tương lai. Đồ án cũng phải rà soát việc thực hiện quy hoạch cũ, chỉ tiêu đất quốc phòng, an ninh và các khu vực chồng lấn với quy hoạch khoáng sản, vật liệu xây dựng, bô xít.

Thuận Hạnh mở không gian phát triển vùng biên

Thuận Hạnh được định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, thương mại - dịch vụ và logistics, gắn với lợi thế giao thông và vị trí vùng biên.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Bùi Thanh Hà trao đổi về các chỉ tiêu sử dụng đất của xã Thuận Hạnh

Xã có diện tích gần 130 km², đường biên giới với Campuchia dài hơn 23 km. Quy hoạch đến năm 2050 xác định Quốc lộ 14, Quốc lộ 14C, ĐT682 và đường tuần tra biên giới là các trục kết nối quan trọng, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa và mở rộng giao thương.

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình “Một trung tâm - các cụm dân cư - các trục phát triển - các vùng sản xuất - khu sinh thái tự nhiên”, lấy khu trung tâm tại Bản Đầm Giỏ làm hạt nhân. Khu vực phía Tây dọc Quốc lộ 14C phát triển nông nghiệp, chế biến, logistics, thương mại - dịch vụ và các khu dân cư gắn với nhiệm vụ quản lý biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu góp ý với đồ án Quy hoạch chung xã Thuận Hạnh

Thuận Hạnh đồng thời định hướng phát triển Cụm công nghiệp Đắk Song, chế biến nông sản, logistics, năng lượng tái tạo và khai thác tiềm năng bô xít. Du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với thác Kim Thành cũng được xác định là hướng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải lưu ý Thuận Hạnh cần làm rõ phương án xử lý diện tích vướng quy hoạch khoáng sản bô xít, trong đó có khu dân cư hiện hữu, hạ tầng và các dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy hoạch cũng cần tính toán hướng sử dụng đất sau khai thác, hoàn thổ và phát triển kinh tế vùng biên.

Lãnh đạo UBND xã Thuận Hạnh theo dõi các ý kiến đóng góp của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tại cuộc họp

Tuy Đức định hình không gian phát triển vùng biên

Tuy Đức được định hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại - dịch vụ và du lịch, gắn với nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Xã có diện tích gần 266 km², phía Bắc giáp Campuchia. Quy hoạch đến năm 2050 xác định Quốc lộ 14C, ĐT681, ĐT686, ĐT682 và định hướng tuyến CT46 là các trục kết nối quan trọng, phục vụ lưu thông hàng hóa và liên kết vùng sản xuất với khu vực biên giới.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng Võ Thành Huy góp ý đối với Quy hoạch chung xã Tuy Đức

Không gian phát triển được tổ chức theo mô hình “1 trục động lực chính - 2 trục hỗ trợ - 3 cụm chức năng - 3 tiểu vùng phát triển”. Khu vực trung tâm trên nền Đắk Búk So cũ, quy mô khoảng 962 ha, được định hướng phát triển hành chính, dịch vụ, dân cư tập trung và đô thị hóa có kiểm soát.

Phía Tây tập trung Cụm công nghiệp Quảng Tâm, công nghiệp chế biến, kho bãi - logistics và thương mại - dịch vụ. Phía Nam là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp phát triển khoáng sản và năng lượng.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng Trần Mậu Dũng đề nghị xã Tuy Đức quan tâm hơn tới công tác lập quy hoạch

Tuy Đức cũng định hướng phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng và văn hóa - lịch sử gắn với N’Trang Lơng, rừng và thác Đắk G’lung.

Trong khi đó, đất quy hoạch khoáng sản bô xít chiếm khoảng 70,4% diện tích tự nhiên, đặt ra yêu cầu quản lý chặt đất đai, tài nguyên, môi trường và quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Nguyễn Hữu Lực tiếp thu ý kiến góp ý tại cuộc họp

Đối với Tuy Đức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu rà soát khung quy hoạch, xác định rõ các vùng động lực, trục hạ tầng chính và mối liên hệ giữa các khu vực; đồng thời thể hiện rõ ranh giới, vị trí các khu vực biên giới và những nội dung cần điều chỉnh trên nền quy hoạch cũ.

Quảng Trực phát huy lợi thế kinh tế mậu biên

Quảng Trực được định hướng phát huy lợi thế cửa khẩu Bu P’răng, hình thành đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phía Tây Lâm Đồng, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ biên giới.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Lâm Đồng Nguyễn Quốc Tuyến góp ý một số nội dung về kết quả thẩm định Quy hoạch chung xã Quảng Trực

Xã có diện tích gần 559 km², phía Bắc giáp Campuchia. Quy hoạch đến năm 2050 xác định Quốc lộ 14C, đường tuần tra biên giới, ĐT861B và định hướng tuyến CT46 là các trục kết nối quan trọng.

Khu vực cửa khẩu được định hướng phát triển thương mại biên giới, kho bãi, vận tải, dịch vụ hỗ trợ xuất nhập khẩu và trung tâm logistics gắn với xuất khẩu nông sản.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Lâm Đồng Nguyễn Trần Nhật Huy góp ý một số nội dung với Quy hoạch chung xã Quảng Trực

Không gian phát triển được tổ chức thành 3 khu vực gồm: kinh tế mậu biên, sản xuất xanh và sinh thái - cảnh quan - bảo tồn. Nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và mô hình nông - lâm kết hợp được phát triển gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu và thị trường.

Quảng Trực có lợi thế về vùng di sản, đất lâm nghiệp và sản xuất nông nghiệp, song việc chế biến sâu nông sản còn hạn chế. Quy hoạch vì vậy cần làm rõ hơn tiềm năng, thế mạnh và các chỉ tiêu sử dụng đất làm cơ sở tổ chức không gian phát triển. Đến năm 2050, xã định hướng hình thành trung tâm hành chính mới gắn với thương mại, dịch vụ và các công trình công cộng.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đánh giá cao cách tiếp cận của Quảng Trực trong xây dựng đồ án, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm rõ tiềm năng, thế mạnh và các chỉ tiêu sử dụng đất để có cơ sở triển khai quy hoạch.

Đắk Wil phát huy lợi thế nông nghiệp, năng lượng

Đắk Wil được định hướng trở thành đầu mối thương mại - dịch vụ, du lịch phía Tây Lâm Đồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến và kinh tế sinh thái gắn với bảo vệ biên giới.

Một số nội dung chính trong đồ án Quy hoạch chung xã biên giới Đắk Wil

Xã có diện tích hơn 515 km², phía Tây giáp Campuchia. Quy hoạch đến năm 2050 xác định Quốc lộ 14C cùng các tuyến kết nối với Cư Jút, Nam Dong, cầu Sêrêpốk 4 và Đắk Lắk là những trục giao thông quan trọng, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Không gian phát triển được tổ chức thành khu vực phía Đông và phía Tây. Phía Đông tập trung công trình công cộng, dân cư, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phía Tây ưu tiên quốc phòng, bảo vệ biên giới và không gian sinh thái lâm nghiệp.

Đắk Wil có lợi thế lớn về đất lâm nghiệp, năng lượng tái tạo, điện mặt trời và chăn nuôi. Nông nghiệp được định hướng phát triển theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo quản, chế biến và xây dựng sản phẩm OCOP.

Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Wil Ngô Bá Gôn phát biểu tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp

Quy hoạch cũng cập nhật các dự án năng lượng theo quy hoạch điện quốc gia, cùng định hướng phát triển trung tâm, chợ thương mại.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Đắk Wil làm rõ hơn tổ chức không gian quy hoạch, các khu chức năng, vùng động lực và những công trình, dự án quan trọng trong nhiệm kỳ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và hình ảnh giới thiệu đồ án.

Hoàn thiện quy hoạch theo hướng rõ động lực phát triển

Đối với cả 5 xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương chủ động nắm bắt nội dung quy hoạch, xác định rõ những vấn đề đang vướng mắc, tiềm năng, thế mạnh và các động lực phát triển để có phương án tổ chức không gian, hạ tầng phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu kết luận cuộc họp

Các đồ án cần thể hiện rõ ranh giới, vị trí, vùng chức năng, các trục giao thông và công trình, dự án quan trọng; đồng thời rà soát việc thực hiện quy hoạch cũ, các chỉ tiêu sử dụng đất, khoáng sản, đất quốc phòng, an ninh và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu hoàn thiện các video giới thiệu đồ án theo hướng ngắn gọn, trực quan, bảo đảm hình ảnh, bản đồ và nội dung thuyết minh thống nhất, giúp làm rõ không gian và các động lực phát triển. Sở Xây dựng tiếp tục thẩm định, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo quy hoạch các xã biên giới theo yêu cầu.