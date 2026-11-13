Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương rà soát dân số và đối tượng khám sức khỏe miễn phí

Lấy máu xét nghiệm cho người dân trong Chiến dịch khám sức khỏe miễn phí định kỳ năm 2026 tại phường B'Lao

Hoạt động này nhằm thống kê đồng bộ dữ liệu, làm cơ sở đánh giá chính xác tiến độ và tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

Theo hướng dẫn của Sở Y tế, các địa phương phải tiến hành phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng quản lý, bao gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, trẻ em, học sinh và đồng bào sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Khám chuyên khoa răng hàm mặt cho người dân tại Trạm Y tế phường B'Lao

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo số liệu chính thức bằng văn bản về Sở trước ngày 14/11/2026. Đồng thời, các địa phương phải cập nhật và hoàn tất việc nhập liệu chỉ tiêu lên hệ thống phần mềm chuyên dụng (tại địa chỉ https://vnemr.com). Việc chuẩn hóa dữ liệu này đóng vai trò quan trọng giúp tỉnh Lâm Đồng kiểm soát chặt chẽ tiến độ, bảo đảm mọi người dân thuộc diện thụ hưởng chính sách đều được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, hiệu quả.

Nhiều người dân đến khám sức khỏe miễn phí tại Trạm Y tế phường B'Lao