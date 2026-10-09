Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong năm 2026

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bình Thạnh cũ (nay thuộc xã Đinh Văn-Lâm Hà) là 1 trong 8 cơ sở nhà, đất khu vực Lâm Đồng cũ, cần cho thuê. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ngày 9/10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; không để tài sản bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc sai quy định.

Cụ thể, thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 7/10 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 9/10 Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát đầy đủ hiện trạng, hồ sơ pháp lý và phương án xử lý từng cơ sở; tập trung xử lý ngay các cơ sở bỏ trống quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra, không để chậm trễ do thủ tục hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì làm việc trực tiếp với các địa phương để hướng dẫn phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc, xác định nguyên nhân và trách nhiệm đối với các trường hợp chậm triển khai; theo dõi, đôn đốc cập nhật dữ liệu và phối hợp tham mưu xử lý trách nhiệm các đơn vị vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý đất đai, diện tích, ranh giới và hiện trạng sử dụng đất. Sở Xây dựng hướng dẫn đánh giá hiện trạng công trình, khả năng cải tạo, chuyển đổi công năng; chỉ đạo Trung tâm Quản lý nhà tỉnh xây dựng phương án quản lý, khai thác, cho thuê tài sản thuộc phạm vi quản lý.

Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính tham mưu xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu và xử lý trách nhiệm các trường hợp chây ỳ, né tránh. Thanh tra tỉnh theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, nhất là đối với các cơ sở bỏ trống quá 12 tháng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả xử lý tài sản thuộc phạm vi quản lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Các trường hợp gây khó dễ, nhũng nhiễu hoặc có biểu hiện tiêu cực sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó tại cuộc họp báo ngày 8/10/2026, ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác thống kê và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của các địa phương.

Theo thống kê, đến ngày 30/9/2026 qua thống kê từ các địa phương, toàn tỉnh có 1.238 cơ sở nhà, đất dôi dư; trong đó, 428 cơ sở đã được xử lý xong. Tổng số nhà đất dôi dư trên địa bàn tỉnh còn 810 cơ sở tiếp tục được theo dõi và xử lý.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy thông tin rõ trong 810 cơ sở này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định, giao các địa phương quản lý và khai thác 534 cơ sở.

Hiện, cấp xã đang rà soát, quyết định phương án sử dụng 207 cơ sở theo thẩm quyền, gồm bố trí làm cơ sở nhà nước, cho thuê hoặc khai thác theo quy định. Toàn tỉnh còn lại 53 cơ sở chưa được ban hành quyết định xử lý; có 16 cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương chưa chuyển giao cho tỉnh.

Sở Tài chính là đơn vị chủ trì thực hiện yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy, định kỳ 2 tuần sẽ tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư 1 lần theo quy định. Tiến độ xử lý hiện đang được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định với tinh thần rất khẩn trương…/.