Lâm Đồng yêu cầu hoàn thành làm sạch dữ liệu đất đai trong tháng 11

Các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của tỉnh Lâm Đồng đang tăng tốc làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đất đai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc vừa ký Công văn số 18669/UBND-NNMT, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Yêu cầu này được đặt ra trong bối cảnh khối lượng công việc còn tồn đọng lớn, trong khi thời gian thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 không còn nhiều.

Theo chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cùng các chi nhánh khu vực ưu tiên làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tại những địa bàn tồn đọng lớn, tỷ lệ hoàn thành thấp. Các đơn vị cần bổ sung dữ liệu còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ quét và đồng bộ thông tin.

Có 6 chi nhánh còn nhiều thửa đất Nhóm 2 cần xử lý gồm: Đức Trọng (hơn 127.300 thửa), Di Linh (gần 98.000 thửa), Cư Jút (hơn 81.800 thửa), Đắk Mil (gần 76.500 thửa), Phan Thiết (hơn 76.000 thửa), Hàm Thuận Bắc (gần 63.400 thửa). Các chi nhánh này còn gần 522.000 thửa, chiếm khoảng 44,5% số thửa Nhóm 2 toàn tỉnh.

Cư Jút là một trong những khu vực của Lâm Đồng còn nhiều thửa đất cần được làm sạch, chuẩn hóa

Tại những khu vực chưa có cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải đẩy nhanh các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính. Dữ liệu đủ điều kiện cần được kiểm tra, nghiệm thu, đưa vào vận hành. Các chỉ tiêu được giao phải hoàn thành trong tháng 11/2026.

Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác minh những trường hợp thông tin chủ sử dụng đất còn thiếu hoặc sai lệch. Kết quả xác minh phải được phản hồi kịp thời để bổ sung, hoàn thiện dữ liệu.

Chủ tịch UBND các xã, phường và Đặc khu Phú Quý phải trực tiếp chỉ đạo, huy động nguồn lực tổ chức kê khai, đăng ký đất đai, bổ sung hồ sơ và xác minh thông tin chủ sử dụng đất. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện.

Phan Thiết là một trong 6 khu vực của tỉnh Lâm Đồng còn nhiều thửa đất cần làm sạch, chuẩn hóa

UBND tỉnh giao Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và kết nối dữ liệu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phải báo cáo UBND tỉnh hằng tuần về kết quả thực hiện, khối lượng còn lại, đơn vị chưa đạt chỉ tiêu, nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.

Kết quả hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng cuối năm. UBND tỉnh yêu cầu đề xuất kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị và địa phương thiếu quyết liệt, chậm tiến độ.

Kết quả hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là căn cứ để Lâm Đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng cuối năm

Đến cuối tháng 10/2026, toàn tỉnh còn hơn 1,17 triệu thửa đất Nhóm 2 cần làm sạch, chuẩn hóa. Khoảng 270.000 trường hợp có thông tin chủ sử dụng đất chưa đạt yêu cầu đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Gần 653.000 thửa đất chưa hoàn thành xử lý hồ sơ quét theo chỉ tiêu được giao.