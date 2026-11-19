Do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng nên công trình cầu Văn Thánh đã phải thi công từ giữa sông Cà Ty (Lâm Đồng).

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án cầu Văn Thánh (nối phường Bình Thuận và phường Tiến Thành) có tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, được khởi công từ cuối năm 2022. Công trình gồm cầu bê tông cốt thép dài 174 m, rộng 19 m; tuyến đường dẫn dài gần 300 m, kết hợp cải tạo nút giao và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đến nay, khối lượng thi công đã đạt khoảng 67% giá trị hợp đồng. Nhiều hạng mục quan trọng đã hoàn thành, trong đó toàn bộ 5 hệ thống trụ cầu (T1 đến T5) và 2 mố cầu đã được thi công xong; 114/114 dầm cầu đã được đúc hoàn chỉnh; 44/44 cừ bê tông đã đóng xong; công tác lắp đặt dầm đã hoàn thành với 60/114 dầm; đồng thời đã hoàn thành bê tông mặt cầu 3/6 nhịp...

Đơn vị thi công đường dẫn phía phường Tiến Thành (Lâm Đồng) ngay khi mặt bằng được bàn giao.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 1,66 ha với 39 hồ sơ (34 hộ dân và 5 tổ chức). Trong thời gian qua, do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng nên công trình đã phải hai lần điều chỉnh tiến độ. Theo mốc gia hạn lần thứ hai được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận, dự án phải hoàn thành toàn bộ vào ngày 31/12/2026.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, 100% mặt bằng dự án đã được bàn giao, tạo điều kiện triển khai đoạn đường dẫn ở hai đầu cầu. Như vậy vướng mắc lớn nhất về giải phóng mặt bằng đã được tháo gỡ, đơn vị thi công đang huy động tối đa thiết bị, nhân lực để hoàn thành toàn bộ công trình trong hơn một tháng còn lại của năm 2026.

Mặt bằng phía phường Bình Thuận (Lâm Đồng) vừa được bàn giao cho đơn vị thi công.

Trước đó, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án trọng điểm, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình tình trạng thi công chậm tại công trình này, đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất, kể cả ngày cuối tuần. Các trường hợp tiếp tục chậm trễ sẽ bị xử lý nghiêm. Phía liên danh nhà thầu cũng đã cam kết chịu phạt nếu không hoàn thành dự án đúng thời hạn.

Dự án cầu Văn Thánh là một trong những dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị Phan Thiết, tăng cường kết nối khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Công trình được kỳ vọng giúp giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, rút ngắn quãng đường đi lại của người dân khu vực phường Bình Thuận và Tiến Thành, thúc đẩy phát triển đô thị phía Nam sông Cà Ty.