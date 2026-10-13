Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên.

Ngày 13/10, ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng các Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil.

Theo báo cáo, các dự án trường nội trú liên cấp tại Thuận Hạnh và Đắk Wil đang được triển khai ở giai đoạn 2. Trong đó, công trình Trường Thuận Hạnh đạt khoảng 12% khối lượng, các hạng mục cơ bản bảo đảm tiến độ; Trường Đắk Wil đạt khoảng 8%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận Hạnh.

Tuy nhiên, một số khối nhà tại hai công trình vẫn chậm so với cam kết, đặc biệt là Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Đắk Wil.

Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết mưa nhiều kể từ khi bàn giao mặt bằng, cùng với việc huy động nhân công, thiết bị và vật tư của đơn vị thi công chưa đáp ứng yêu cầu.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục; tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư, tổ chức tăng ca, tăng kíp để bù đắp khối lượng còn chậm. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành phần thô các công trình trước ngày 15/12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Tổ công tác thường trực, chủ đầu tư và chính quyền địa phương rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai các trường giai đoạn 1, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ hằng tuần, hằng tháng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Đối với Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, dự án đã giải ngân 215,8 tỷ đồng, đạt 95,5%, khối lượng thực hiện đạt khoảng 98%. Hiện nhà thầu tập trung hoàn thiện các công việc còn lại tại khối nhà ký túc xá S9 và các hạng mục phụ trợ, dự kiến bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 20/10/2026.

Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú vùng biên.

Sau một tháng đưa vào dạy học, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư phối hợp với nhà trường rà soát, điều chỉnh những hạng mục chưa phù hợp với lứa tuổi, chiều cao của học sinh, bảo đảm an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt, học tập.

Đồng thời, nhà trường cần vận động thêm các nguồn lực xã hội hóa để bổ sung trang thiết bị tại khu ký túc xá, khu thể thao; khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư, trong đó có hồ bơi, tăng cường dạy kỹ năng bơi lội, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh vùng biên giới.