Lâm Đồng yêu cầu 3 xã khu vực Di Linh tăng tốc cuối năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn làm việc với các xã Di Linh, Bảo Thuận, Hòa Ninh

Tại xã Di Linh, tổng giá trị sản phẩm quý III và 9 tháng năm 2026 ước tăng 10,5%, tiệm cận mục tiêu 11,04% của cả năm. Thu ngân sách đến ngày 30/9 đạt 233,424 tỷ đồng, bằng 84% dự toán.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 65,76% kế hoạch, tương ứng 30,474/46,340 tỷ đồng. Địa phương đã phân bổ 11,2905 tỷ đồng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai các công trình giao thông, cải tạo thiết chế văn hóa thôn và dự án an sinh.

Chủ tịch UBND xã Di Linh Trần Nhật Thi báo cáo tại buổi làm việc

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ước giảm còn 0,54%, giảm 134 hộ so với đầu năm; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,91%. Sau sắp xếp, xã còn 11 trường học; công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương qua địa bàn còn chậm do vướng mắc về nguồn gốc đất và đơn giá bồi thường. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế và khám sức khỏe định kỳ ở một số nhóm đối tượng cũng chưa đạt kế hoạch.

Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh Vũ Quang Anh báo cáo tại buổi làm việc

Tại xã Hòa Ninh, thu ngân sách do xã quản lý đến đầu tháng 10 đạt 71,3 tỷ đồng, bằng 109,59% dự toán, vượt chỉ tiêu cả năm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,95%; riêng nguồn vốn giao năm 2026 đạt 84,33%. Giá trị sản xuất bình quân trên một ha canh tác duy trì hơn 210 triệu đồng/năm.

Công tác thu gom rác thải được triển khai tại 17/17 thôn, tỷ lệ thu gom ước đạt 100%; 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh.

Địa phương vẫn còn một số vấn đề cần tập trung xử lý, trong đó có tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương và tình trạng lấn chiếm đất rừng, khai thác thủy sản trái phép.

Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận Nguyễn Cảnh Thìn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội địa phương tại buổi làm việc

Trong khi đó, xã Bảo Thuận khép lại 9 tháng năm 2026 với điểm sáng vượt trội trong công tác thu ngân sách nhà nước, đạt 39,46 tỷ đồng, bằng 103% dự toán cả năm.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 25,647 tỷ đồng, bằng 74,76% kế hoạch. Các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa và xây dựng nông thôn mới đang được hoàn thiện thủ tục để triển khai sau khi được phân bổ bổ sung.

Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 99,3%; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS. Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; độ che phủ rừng duy trì 65,41%. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.

Đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh tham dự tại buổi làm việc

Bước vào quý IV, các xã Di Linh, Hòa Ninh và Bảo Thuận xác định tập trung tăng tốc giải ngân đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, dự án khởi công mới; tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thực hiện rà soát hộ nghèo cuối năm.

Lãnh đạo các xã tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu các địa phương tập trung cao độ cho những nhiệm vụ còn lại của năm, trước hết là giải ngân đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và bám sát kịch bản tăng trưởng.

Đối với đầu tư công, các địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động tháo gỡ vướng mắc, xử lý các nhà thầu chậm tiến độ và kịp thời điều chuyển vốn sang những dự án có khả năng giải ngân tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy sản xuất, liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao và tiêu chuẩn VietGAP; quản lý, bảo vệ rừng, vận hành an toàn các công trình thủy lợi và chủ động phòng, chống thiên tai.

Cùng với đó, các địa phương cần tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, quản lý chặt nguồn thu, tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển; tháo gỡ khó khăn về tín dụng và xử lý tài sản công dôi dư.

Phó Giám đốc Sở Công thương Cao Thị Thanh góp ý về phát triển sản phẩm công nghiệp chế biến sau thu hoạch

Trong quản lý đất đai, xây dựng và môi trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thiện quy hoạch, quản lý chặt đất đai, đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và môi trường.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, các địa phương cần tiếp tục nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, rà soát hộ nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp ý kiến về việc chỉnh trang khu dân cư để xây dựng đời sống văn hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời tập trung thực hiện phong trào thi đua cao điểm “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng "2 con số" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2026”.