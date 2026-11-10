Lâm Đồng yêu cầu 2 xã biên giới tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành chủ trì buổi làm việc với xã Quảng Trực và Tuy Đức

Ngày 10/11, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 08, đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Quảng Trực và Tuy Đức nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo và dân vận.

Theo báo cáo, trong 10 tháng năm 2026, xã Quảng Trực có 7/14 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội còn đạt thấp, cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm.

Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh báo cáo về một số hoạt động của địa phương 10 tháng năm 2026

Quảng Trực duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 909 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, hạ tầng tiếp tục được đầu tư.

Quốc phòng, an ninh và trật tự biên giới được giữ vững. Công tác phát triển Đảng hoàn thành chỉ tiêu với 12 đảng viên mới.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Trực Dương Huy Toàn đề xuất một số nội dung tại buổi làm việc

Đối với xã Tuy Đức, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và hoạt động tuyên giáo, dân vận tiếp tục được triển khai.

Địa phương chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Chủ tịch UBND xã Tuy Đức Trần Văn Sỹ báo cáo về một số hoạt động của địa phương 10 tháng năm 2026

Đáng chú ý, xã Tuy Đức đã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong cộng đồng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiểm tra, giám sát đảng viên và tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm tiếp tục được quan tâm.

Tại buổi làm việc, 2 địa phương cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Đức Phạm Thị Phượng kiến nghị một số giải pháp tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành ghi nhận nỗ lực của cấp ủy 2 địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, rà soát toàn diện các chỉ tiêu năm 2026, tập trung xử lý những nhiệm vụ còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên và kiểm tra, giám sát. Các địa phương cần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành ghi nhận nỗ lực của 2 xã biên giới và đề nghị tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

2 xã cần đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong định hướng thông tin và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với địa bàn biên giới, đồng chí Bùi Huy Thành đề nghị tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận, chăm lo đời sống người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.