Lâm Đồng xuyên đêm khắc phục sạt lở, xử lý 'bẫy đá' trên đèo Prenn

Km225+200 Quốc lộ 20 (thuộc khu vực đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) bất ngờ xảy ra sự cố sạt lở taluy dương

Trước đó, chiều 19/9, trong điều kiện thời tiết có mưa lớn, tại Km225+200 trên Quốc lộ 20 (thuộc khu vực đèo Prenn, phường Xuân Hương - Đà Lạt) bất ngờ xảy ra sự cố sạt lở taluy dương.

Sự cố khiến ít nhất 3 tảng đá lớn cùng hàng khối đất đá tràn xuống mặt đường. Rất may, vào thời điểm xảy ra sạt lở, các tài xế điều khiển xe ô tô lưu thông qua khu vực đã kịp thời phát hiện, chủ động đánh lái tránh và dừng xe an toàn, không ghi nhận thiệt hại về người và phương tiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ Cảnh sát giao thông số 1 (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã có mặt kịp thời tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông từ xa và hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

Giăng dây, khoanh vùng điều tiết giao thông

Đêm cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Xây dựng, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt và Ban Chỉ huy Quân sự phường huy động lực lượng, trang thiết bị gồm máy múc, xe cẩu chuyên dụng để khắc phục sự cố.

Các lực lượng tập trung xử lý những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt; di dời các tảng đá lớn, gốc thông và nhiều khối đất đá đang treo lơ lửng trên taluy dương cao hơn 20 m. Việc xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đất đá tiếp tục rơi xuống mặt đường, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài.

Lực lượng chức năng xử lý xuyên đêm

Song song với việc xử lý taluy, lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn đất đá trên mặt đường, bảo đảm giao thông qua khu vực được thông suốt và an toàn.

Trong đêm, công tác khắc phục cơ bản hoàn tất, mặt đường được dọn dẹp, các vị trí nguy hiểm được xử lý, giao thông qua đèo Prenn trở lại bình thường.

San gạt "bẫy đá" bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông

Trong thời gian tới, trước diễn biến phức tạp của mùa mưa bão, các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình tại khu vực đèo Prenn và các tuyến đèo dốc, kịp thời xử lý khi phát sinh nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.