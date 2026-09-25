Lâm Đồng xúc tiến mở rộng đường bay, quảng bá tiềm năng

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị: Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, hội nghị dự kiến được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội, với khoảng 300 đại biểu tại mỗi điểm. Thành phần tham dự gồm: đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Việc xây dựng, triển khai hội nghị xúc tiến nhằm giới thiệu năng lực khai thác, mạng đường bay nội địa, quốc tế hiện hữu và định hướng khôi phục, mở mới các đường bay quốc tế của Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đây cũng là dịp để tỉnh Lâm Đồng quảng bá tiềm năng, thế mạnh và hệ sinh thái sản phẩm du lịch, nông nghiệp, thương mại, logistics, cơ hội hợp tác đầu tư gắn với thương hiệu điểm đến “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh”. Qua đó, tỉnh hướng đến việc tạo nguồn khách ổn định, bền vững cho các đường bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp

Hội nghị dự kiến có các nội dung chính như: giới thiệu tổng quan về tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính, giới thiệu Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, quảng bá sản phẩm du lịch, chương trình kích cầu và danh mục dự án thu hút đầu tư, trao đổi với các cơ quan đại diện ngoại giao, hãng hàng không và doanh nghiệp lữ hành về khả năng kết nối các thị trường khách quốc tế.

Bên cạnh đó, hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B) sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nông sản của tỉnh gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác quốc tế.

Các bên cũng sẽ thảo luận khả năng tổ chức các chuyến bay và mở các đường bay quốc tế thường lệ và những thị trường có tiềm năng như: Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và các quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Văn Hải phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về nội dung, chương trình, thành phần khách mời, công tác thông tin tuyên truyền, lễ tân đối ngoại, hậu cần và kết nối doanh nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Văn Hải đề nghị các đơn vị liên quan điều chỉnh lại nội dung, hình ảnh trong clip sẽ chiếu tại hội nghị xúc tiến. Việc xây dựng clip không chỉ phục vụ cho hội nghị xúc tiến mà còn sử dụng được cho các chuyến bay kết nối đến tỉnh Lâm Đồng.

Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Tài chính Trần Đồng Nghiệp nêu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng Trần Thanh Hoài đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện các phần việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay, tăng cường kết nối hàng không quốc tế đi và đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đồng chí Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ nhấn mạnh, hội nghị cần được tổ chức theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường trao đổi trực tiếp và tạo ra những kết quả cụ thể. Việc mở đường bay mới chỉ là bước đầu; để thu hút và duy trì các chuyến bay, tỉnh cần hình thành sự liên kết đồng bộ giữa hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị quản lý điểm đến và các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp

Trên tinh thần đó, Sở Ngoại vụ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, hãng hàng không, tập đoàn và doanh nghiệp trong nước, quốc tế để mời gọi, kết nối đối tác tham dự hội nghị. Nội dung trao đổi cần hướng đến việc ký kết, thống nhất các chương trình hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp Lâm Đồng với các đối tác, góp phần hình thành sản phẩm du lịch, dịch vụ và chuỗi giá trị thực chất phục vụ các đường bay quốc tế.

Đối với công tác truyền thông, đồng chí Trần Hoài Thanh đề nghị khẩn trương hoàn thiện video clip quảng bá bảo đảm tính chuyên nghiệp, cô đọng, tập trung giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch, lễ hội, sản phẩm đặc trưng, hệ thống đường bay và các điều kiện kết nối của tỉnh.

Bộ nhận diện, phông nền, logo và các ấn phẩm phục vụ hội nghị cần được tiếp tục rà soát, chỉnh sửa theo hướng hiện đại, hài hòa, dễ nhận diện, hạn chế chi tiết rườm rà và làm nổi bật hình ảnh, thương hiệu Lâm Đồng.

Đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cũng đề nghị các đơn vị chủ động chuẩn bị chương trình kết nối doanh nghiệp, các sản phẩm, gói dịch vụ và nội dung hợp tác cụ thể; đồng thời sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa phù hợp quy định.

Với thời gian chuẩn bị không còn nhiều, các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương hoàn thành phần việc được phân công, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để thống nhất xử lý, bảo đảm hội nghị được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp và tạo được kết quả cụ thể trong xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế đến Lâm Đồng.

Theo kế hoạch, Hội nghị xúc tiến mở rộng mạng lưới đường bay, tăng cường kết nối hàng không quốc tế đi và đến Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng năm 2026 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 7/10 và ở TP Hồ Chí Minh vào ngày 9/10.