Đây là hoạt động trọng tâm trong chương trình xúc tiến, quảng bá và kết nối hợp tác phát triển du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 25 đến 27.11.2026 với chủ đề “Lâm Đồng: Kết nối các điểm đến, đồng hành cùng phát triển”.

Đà Lạt - một điểm đến nổi bật của du lịch Lâm Đồng

Chương trình sẽ giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đến thị trường khách miền Trung, qua đó, Lâm Đồng hướng tới tăng cường hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp du lịch, mở rộng thị trường, thúc đẩy trao đổi nguồn khách và phát triển các chương trình du lịch liên vùng.

Kết nối tour, tuyến và nguồn khách giữa các địa phương

Dự kiến, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo các sở văn hóa, thể thao và du lịch, hiệp hội du lịch cùng khoảng 100 doanh nghiệp đến từ sáu địa phương. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, dịch vụ du lịch và kinh doanh tại các khu, điểm du lịch.

Tại hội nghị, các địa phương sẽ giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm đặc trưng, trao đổi định hướng hợp tác, xây dựng chương trình du lịch chung, kết nối tour, tuyến và khai thác hiệu quả nguồn khách của nhau.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) phát triển du lịch giai đoạn 5 năm (2026 - 2031) giữa 9 đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Nẵng, tạo cơ sở pháp lý và thực tiễn vững chắc cho việc triển khai các chương trình du lịch liên kết liên vùng.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu sẽ khảo sát một số sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu tại Đà Nẵng. Qua khảo sát, các bên sẽ trao đổi kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Mai anh đào nở rộ, tô hồng một góc phố Đà Lạt

Tại không gian giới thiệu, quảng bá du lịch Lâm Đồng, các địa phương và doanh nghiệp sẽ trực tiếp giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, chương trình kích cầu, chính sách ưu đãi và những trải nghiệm đặc sắc tới đối tác, doanh nghiệp lữ hành và du khách.

Hoạt động gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp (Business Matching/B2B) cũng được tổ chức để doanh nghiệp Lâm Đồng, Đà Nẵng và các địa phương tham gia trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, xây dựng tour, tuyến liên kết và mở rộng hợp tác kinh doanh.

Từ phố ngàn hoa đến biển xanh và đại ngàn

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, Lâm Đồng có thêm dư địa phát triển du lịch nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và hệ sinh thái sản phẩm đa dạng. Đà Lạt có khí hậu ôn hòa, cảnh quan thơ mộng cùng kiến trúc và không gian văn hóa đặc trưng. Vùng cao nguyên có cảnh quan địa chất, hồ, thác và hệ sinh thái rừng. Vùng biển có những bãi tắm đẹp, các khu nghỉ dưỡng, hoạt động thể thao biển và đặc khu Phú Quý giàu tiềm năng du lịch.

Sự đa dạng ấy tạo lợi thế để Lâm Đồng xây dựng các sản phẩm kết nối biển, cao nguyên và đại ngàn, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của khách trong nước và quốc tế. Tại Đà Nẵng, tỉnh sẽ giới thiệu các sản phẩm nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, thể thao biển, du lịch golf, ẩm thực và những sản phẩm riêng của từng vùng.

Du khách chụp ảnh trên đồi cỏ hồng, một điểm tham quan nổi tiếng ở Đà Lạt

Lâm Đồng kỳ vọng chương trình sẽ thúc đẩy liên kết du lịch với miền Trung và Tây Nguyên, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và các sản phẩm có thể bổ trợ cho nhau. Đây cũng là dịp để doanh nghiệp chủ động tìm đối tác, xây dựng sản phẩm mới, đa dạng hóa chương trình tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm và khai thác nguồn khách hai chiều, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và góp phần phát triển du lịch bền vững.

Qua thông điệp của chương trình, Lâm Đồng muốn lan tỏa hình ảnh một điểm đến đa dạng, giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn, đồng thời tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp du lịch.