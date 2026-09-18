Lâm Đồng xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải (ngồi giữa), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Trần Thị Hải Yến (bên phải), Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư - Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Phan Dương Cường (bên trái), Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng đồng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương có khu công nghiệp và hơn 200 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Bà Trần Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và hỗ trợ đầu tư - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính phát biểu tại hội nghị

Hội nghị còn có đại diện Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Khu kinh tế, Khu công nghiệp TP Đồng Nai; đại diện các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, thương mại trong và ngoài nước cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo các ban, ngành dự hội nghị

Phát biểu khai mạc, ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, tỉnh có 14 khu công nghiệp được thành lập, trong đó 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Các khu công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 248 dự án, với tổng vốn khoảng 46.000 tỷ đồng và 530 triệu USD; sử dụng khoảng 780 ha đất, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Tại hội nghị, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển công nghiệp của tỉnh và không gian phát triển tại 4 khu công nghiệp trọng điểm gồm: Hàm Kiệm I, Hàm Kiệm II, Sông Bình và Tân Đức. Các chủ đầu tư hạ tầng giới thiệu quỹ đất, hạ tầng kỹ thuật, ngành nghề thu hút đầu tư và điều kiện sẵn sàng tiếp nhận các dự án mới.

Ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Bà Trần Thị Hải Yến cho biết, Trung tâm Xúc tiến, Thông tin và Hỗ trợ đầu tư - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp, kết nối với tỉnh Lâm Đồng trong công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ kết nối các dự án và nhà đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

Bà Dương Thị Kiều Anh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hố Nai phát biểu, thảo luận tại hội nghị

Hội nghị dành thời gian thảo luận, đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý, chủ đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung về quy hoạch, chính sách ưu đãi, hạ tầng khu công nghiệp và nguồn nhân lực.

Ông Nguyễn Anh Trang, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Quân Bình Thuận thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải khẳng định, sau sáp nhập, Lâm Đồng có không gian phát triển mới với những lợi thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên, nông - lâm nghiệp, du lịch và công nghiệp.

Theo đồng chí Nguyễn Hồng Hải, không gian phát triển mới không chỉ mở rộng về địa lý mà còn mở rộng không gian liên kết kinh tế và chuỗi giá trị. Tỉnh có điều kiện tăng cường liên kết giữa khu vực cao nguyên với khu vực công nghiệp, dịch vụ và vùng ven biển, đồng thời kết nối thuận lợi hơn với các trung tâm kinh tế, hệ thống cảng biển và các hành lang giao thông quan trọng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành cùng các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất.

Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh xác định công nghiệp, trong đó hệ thống khu công nghiệp giữ vai trò quan trọng, là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững. Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến phát triển 35 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 15.900 ha. Sau năm 2030, tỉnh tiếp tục định hướng mở rộng thêm 16 khu công nghiệp với diện tích hơn 10.700 ha.

Đại diện các đơn vị, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh dự hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, Lâm Đồng định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên và đất đai, có giá trị gia tăng cao, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước và đáp ứng yêu cầu về môi trường.

Tỉnh khuyến khích các dự án theo hướng sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, qua đó từng bước nâng cao tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp dự hội nghị

Để cụ thể hóa định hướng này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các chủ đầu tư hạ tầng chuẩn bị tốt quỹ đất và hạ tầng khu công nghiệp; rà soát cụ thể tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ đầu tư hạ tầng, khả năng đáp ứng về đất đai, điện, nước, xử lý nước thải, giao thông và các điều kiện khác phục vụ nhà đầu tư.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và chủ động hướng dẫn nhà đầu tư ngay từ giai đoạn tìm hiểu, chuẩn bị dự án. Công tác xúc tiến đầu tư được định hướng chuyển mạnh từ quảng bá chung sang tiếp cận đúng nhà đầu tư, đúng ngành nghề và đúng địa điểm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải (ngoài cùng bên phải) và ông Phan Dương Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 từ trái qua) trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được yêu cầu phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở thông tin thống nhất về từng khu công nghiệp, xác định rõ lợi thế, ngành nghề phù hợp, quỹ đất và khả năng tiếp nhận dự án.

Đối với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tỉnh yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, viễn thông và xử lý nước thải tập trung; chủ động tạo quỹ đất có hạ tầng, công khai thông tin, phối hợp xúc tiến đầu tư và nâng cao chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cần phối hợp với các sở, ngành và địa phương theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp từ sau khi dự án được chấp thuận đến quá trình xây dựng và vận hành. Từng dự án cần được theo dõi về tiến độ thực hiện, kịp thời phân loại khó khăn, xác định rõ cơ quan chủ trì xử lý và báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Nhà đầu tư ký thỏa thuận hợp tác cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp

Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư hạ tầng trao thỏa thuận hợp tác cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư thứ cấp. Tỉnh Lâm Đồng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam là chủ đầu tư dự án “Nhà máy chế biến thực phẩm Lâm Đồng” tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, quy mô 57.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích khoảng 6,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 450 tỷ đồng.

Công ty TNHH Thiên Trường Group là chủ đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản” tại Khu công nghiệp Lộc Sơn, quy mô 60.000 tấn sản phẩm/năm, diện tích khoảng 1,3 ha, tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Công ty TNHH Hàn Việt Lô cao su Phan Thiết là chủ đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất lô cao su Phan Thiết” tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm I, quy mô 50.000 sản phẩm/năm, diện tích khoảng 0,5 ha, tổng vốn đầu tư 60 tỷ đồng.