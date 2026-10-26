Lâm Đồng xúc tiến đầu tư, du lịch và kết nối đường bay với Thanh Hóa

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương là đầu mối quan trọng trong kế hoạch xúc tiến du lịch, kết nối các đường bay và mở rộng thị trường khách của Lâm Đồng. (Ảnh: Tư liệu)

Theo kế hoạch của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hội nghị diễn ra lúc 13 giờ 30 phút ngày 29/10/2026 tại khách sạn Melia Vinpearl, tỉnh Thanh Hóa, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Hội nghị dự kiến có lãnh đạo 2 tỉnh, đại diện các sở, ngành, hiệp hội, nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch, lưu trú và hàng không tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tại chương trình, Lâm Đồng sẽ giới thiệu tiềm năng, môi trường đầu tư, danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư; quảng bá sản phẩm du lịch đặc trưng và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Các đại biểu sẽ trao đổi cơ hội hợp tác, giải pháp liên kết tour, tuyến và khôi phục, phát triển đường bay Lâm Đồng - Thanh Hóa.

Một trọng tâm là kết nối doanh nghiệp lữ hành, hàng không, lưu trú, vận chuyển và các khu, điểm du lịch để xây dựng tour liên vùng, gói du lịch kết hợp vé máy bay, lưu trú và tham quan. Qua đó, 2 địa phương kỳ vọng tăng lượng khách 2 chiều, quảng bá điểm đến và mở rộng thị trường.

Các bên dự kiến thảo luận điều kiện khai thác đường bay, kết nối đối tác và ký kết biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác về đầu tư, du lịch. Việc trao đổi văn bản liên quan đến thủ tục đầu tư cũng được xem xét đối với những hồ sơ đã được cấp có thẩm quyền giải quyết, nếu có.

Từ ngày 27 - 30/10, đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp du lịch và hàng không Lâm Đồng dự kiến khảo sát, kết nối du lịch tại Ninh Bình, Thanh Hóa; đồng thời tìm hiểu một số khu, cụm công nghiệp và mô hình phù hợp để tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thông qua chương trình, Lâm Đồng hướng đến tăng cường kết nối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư khu vực phía Bắc, mở rộng thị trường cho sản phẩm đặc trưng, OCOP, làng nghề và đặc sản địa phương.

Đây cũng là hoạt động xúc tiến du lịch, hàng không sau khi Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và tăng trưởng kinh tế của Lâm Đồng.