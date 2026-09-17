Lâm Đồng: Xuất hiện vết nứt dọc sườn đồi, hàng trăm người phải lánh nạn

Ghi nhận tại ngọn đồi thôn Đắk Snao đến cuối ngày 17-9, tình trạng sụt lún đất với độ sâu trung bình đạt 20 cm, kèm theo đó là các vết nứt đất kéo dài trên diện rộng với tổng chiều dài các đường nứt dọc theo sườn đồi và khu dân cư khoảng 300m.

Đất sạt lở tràn vào nhà người dân tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Độ rộng của các vết nứt tiến triển rất nhanh, có xu hướng tiếp tục mở rộng. Tổng diện tích vùng đất bị ảnh hưởng, sụt lún và có nguy cơ sạt trượt cao ước tính khoảng 4 ha.

Đất đồi sụt lún tại thôn Đắk Snao, ảnh hưởng khoảng 4 ha cây trồng

Qua thống kê nhanh, vết nứt ảnh hưởng trực tiếp đến 78 hộ dân (với 450 nhân khẩu) đang sinh sống tại thôn Đắk Snao. Trong đó có 3 hộ dân xuất hiện các vết nứt giữa nền nhà và vách tường nhà, tường bị xê dịch. Ngoài ra, có khoảng 4 ha diện tích cây trồng (cà phê, tiêu, hoa màu) của nhân dân trong vùng sụt lún bị ảnh hưởng.

Chính quyền địa phương huy động lực lượng dựng lán tạm hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm

Sau khi đánh giá tình hình, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn đã phối hợp vơi các cơ quan đơn vị, Đoàn Kinh tế quốc phòng Quảng Sơn trực tiếp giúp đưa người dân và tài sản đến vị trí an toàn.

Các lạn tám được dựng khẩn cấp để sơ tán lánh lạn cho người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Đối với những gia đình chưa có nơi ở, chính quyền địa phương phối hợp với người dân làm nhà bằng cột tre mái che bằng bạt với diện tích 3.000m2 để sơ tán lánh nạn cho người gia và trẻ em ngủ vào ban đêm.