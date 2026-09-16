Lâm Đồng: Xử phạt 70 triệu đồng chủ xe và 5 tài xế chạy liên tục quá 7 giờ

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình, đơn vị vừa phát hiện và xử lý 5 trường hợp tài xế xe khách thuộc Nhà xe Việt Tân Phát vi phạm quy định về thời gian lái xe liên tục.

Đây là lần đầu tiên Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng sử dụng dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình để phát hiện, xử lý hành vi lái xe liên tục quá thời gian quy định (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, trong ngày 14 và 15/9, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông thuộc Phòng CSGT đã trích xuất dữ liệu giám sát hành trình của các phương tiện kinh doanh vận tải.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 5 tài xế xe khách của Nhà xe Việt Tân Phát, hoạt động trên tuyến Lâm Đồng - TP.HCM, có thời gian điều khiển phương tiện liên tục trên 7 giờ, vượt quá 4 giờ (là thời gian được phép lái xe liên tục).

Trong đó, tài xế H.V.T điều khiển xe khách biển số 50H-807.80 chạy từ Lái Thiêu (TP.HCM) đi xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, có thời gian lái xe liên tục 7 giờ 52 phút.

Sau khi xác định các trường hợp vi phạm, Đội Tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông đã chuyển thông tin, tài liệu cho Đội CSGT đường bộ số 4 để xác minh, làm rõ. Sau đó, 5 tài xế được mời lên làm việc và lập biên bản về hành vi điều khiển ô tô liên tục quá thời gian quy định.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định, người điều khiển ô tô liên tục quá thời gian bị phạt từ 3-5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối với chủ phương tiện, trường hợp giao xe cho tài xế điều khiển liên tục quá thời gian quy định bị phạt 4-6 triệu đồng nếu là cá nhân và 8-12 triệu đồng nếu là tổ chức.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, chủ Nhà xe Việt Tân Phát bị xử phạt 50 triệu đồng; 5 tài xế mỗi người bị phạt 4 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tổng số tiền xử phạt là 70 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải tăng cường quản lý lái xe, bố trí thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và thường xuyên kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình để kịp thời chấn chỉnh vi phạm.