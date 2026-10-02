Lâm Đồng: Xử nghiêm chủ xe dừng đỗ sai quy định trước cổng trường, nhất là giờ cao điểm

Ngày 2/10, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định tại khu vực các trường học trên địa bàn, nhất là vào giờ cao điểm đưa, đón học sinh.

Lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra, xử lý phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định tại khu vực trường học. (Ảnh: CALĐ)

Tại một số khu vực cổng trường, vào thời điểm học sinh đến lớp hoặc tan học, lượng phương tiện của phụ huynh tập trung đông. Việc dừng, đỗ không đúng vị trí, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có thể thu hẹp phần đường dành cho phương tiện lưu thông, gây ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng công an kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh và người dân chấp hành quy định khi dừng, đỗ phương tiện; chủ động lựa chọn vị trí phù hợp khi đưa, đón học sinh, không tập trung phương tiện dưới lòng đường hoặc chiếm dụng vỉa hè gây cản trở giao thông.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt làm việc với các trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện. Ảnh: (CALĐ)

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu người điều khiển di chuyển phương tiện khỏi vị trí dừng, đỗ không đúng quy định.

Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng công an hướng dẫn người dân sắp xếp phương tiện phù hợp, giữ thông thoáng khu vực cổng trường, tạo điều kiện để học sinh ra, vào trường an toàn và hạn chế tình trạng ùn ứ vào các khung giờ cao điểm.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra tại các trường học và những tuyến đường thường xuyên phát sinh tình trạng dừng, đỗ phương tiện, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Việc kiểm tra, xử lý được thực hiện nhằm từng bước hình thành thói quen dừng, đỗ phương tiện đúng quy định của phụ huynh và người dân, đồng thời bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực trường học.