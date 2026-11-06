Lâm Đồng: Xứ ngàn hoa Đà Lạt thăng hoa trong đêm hội Jazz

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Tối 6/11, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 - Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi trình diễn kéo dài 3 ngày tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Lễ hội là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong chuỗi các hoạt động của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026; đồng thời là hoạt động có ý nghĩa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được tổ chức, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 góp phần phát huy danh hiệu “Đà Lạt - thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 không chỉ mang đến cho công chúng những chương trình biểu diễn âm nhạc đặc sắc, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, khơi dậy tình yêu nghệ thuật, tinh thần sáng tạo và sự giao lưu, kết nối giữa con người với con người, giữa các nền văn hóa trên thế giới.

Sự kết hợp giữa không gian hoa và không gian âm nhạc góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho Đà Lạt, để mỗi người dân và du khách không chỉ được ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố mà còn được sống trong những trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật giàu cảm xúc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười tri ân nhà đồng hành, tổng đạo diễn Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa văn hóa, nghệ thuật và du lịch; tạo thêm sản phẩm phục vụ người dân, thu hút du khách, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 góp phần phát huy danh hiệu “Đà Lạt-thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO”, mở rộng cơ hội giao lưu giữa nghệ sĩ trong nước và quốc tế, tăng cường kết nối với các mạng lưới sáng tạo, từng bước khẳng định vai trò của âm nhạc trong đời sống đô thị và trong chiến lược phát triển văn hóa của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn

Cao nguyên Đà Lạt se lạnh, nhưng tại Quảng trường Lâm Viên, không gian trở nên nồng nàn trong thanh âm sôi động của âm nhạc và nghệ thuật ánh sáng.

Ông Michael Sheren, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS Foundation, đơn vị đồng hành sự kiện, cho rằng, những sự kiện như Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 sẽ níu chân du khách ở lại lâu hơn và thôi thúc du khách trở lại xứ ngàn hoa Đà Lạt. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chia sẻ tại đêm hội, ông Michael Sheren, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAUS Foundation, đơn vị đồng hành sự kiện, cho rằng, văn hóa-nghệ thuật sẽ níu chân du khách ở lại lâu hơn và thôi thúc du khách trở lại; đồng thời thu hút đối tác, nguồn vốn đầu tư và những cơ hội hợp tác quốc tế, góp phần hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng “hai con số” của tỉnh Lâm Đồng.

Mở màn đêm khai hội Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 là tiết mục sôi động của Yellow Star Bigband, đến từ Khoa Âm nhạc, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. (Ảnh: BẢO VĂN)

Theo ông Michael Sheren, trong ba ngày diễn ra Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, khán giả được trải nghiệm những không gian âm nhạc khác nhau tại xứ sở mộng mơ Đà Lạt. Ba không gian, ba sắc thái sẽ phác họa chân dung âm nhạc của xứ ngàn thông.

Khán giả được hòa trong các giai điệu sôi động qua các nhạc phẩm, tiết mục Opening, No more love, In the music tonight, Say cùng các chương trình hòa tấu Viet Fest, Giao sắc.

Sôi động những giai điệu mở màn Vietnam Jazz Heritage Festival 2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Những giai điệu Jazz với nhiều sắc thái, từ sâu lắng, trữ tình đến ngẫu hứng, phóng khoáng và hiện đại, đưa khán giả bước vào hành trình khám phá một dòng nhạc giàu tính sáng tạo.

Không gian Quảng trường Lâm Viên bùng nổ với những tiết mục trình diễn đầy ngẫu hứng của ban nhạc JKC, đến từ xứ sở kim chi Hàn Quốc.

Tiết mục sôi động của ban nhạc đến từ Hàn Quốc. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đêm khai hội Vietnam Jazz Heritage Festival 2026, đưa người xem qua nhiều cung bậc cảm xúc. Từ sự sôi động của Yellow Star Bigband, đến tinh thần ngẫu hứng của JKC, đến sự nhẹ nhàng, sâu lắng của Lisa Ono đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản.

Sự kết hợp đầy phóng khoáng giữa ca sĩ và ban nhạc đã tạo nên bữa tiệc âm nhạc sôi động bên hồ Xuân Hương thơ mộng.

Nghệ sĩ Lisa Ono sinh ra ở Brazil và trưởng thành tại Nhật Bản, cô đã mang đến xứ ngàn hoa một kỳ quan âm nhạc, một sự chữa lành qua những giai điệu ghi-ta, kết hợp Piano. Lisa Ono đã đưa khán giả chìm đắm trong giai điệu Bossa Nova-kết hợp của giai điệu, hòa âm, nhịp điệu và ca từ.

Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 có sự kết hợp hài hòa, quyến rũ giữa các nghệ sĩ quốc tế và những tên tuổi hàng đầu của âm nhạc Việt Nam tạo nên không gian biểu diễn đa sắc màu, nơi những phong cách âm nhạc và nền văn hóa khác nhau cùng gặp gỡ.

Nghệ sĩ Lisa Ono mang đến xứ ngàn hoa một kỳ quan âm nhạc qua những giai điệu ghi-ta. (Ảnh: BẢO VĂN)

Đêm khai hội Jazz còn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với dòng nhạc đề cao khả năng ứng tác, sự sáng tạo và tương tác giữa nghệ sĩ với khán giả; cùng tinh thần tự do và ngẫu hứng.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 diễn ra đến ngày 8/11, quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế như Lisa Ono (Nhật Bản), Nik West và Raul Midón (Hoa Kỳ); nghệ sĩ, ban nhạc đến từ Hàn Quốc cùng nhiều tên tuổi trong làng âm nhạc Việt Nam như Diva Hồng Nhung, Trần Thu Hà; nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí và Hoài Sa…

Lần đầu tiên, người dân phố núi được thưởng thức lễ hội nhạc Jazz hoành tráng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Sau đêm khai mạc, ngày 7/11, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tiếp tục diễn ra tại khu vực trung tâm khu Hòa Bình, phường Xuân Hương-Đà Lạt, phục vụ công chúng. Lễ hội chính thức khép lại ngày 8/11, tại không gian HAUS Da Lat.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt-Lâm Đồng thân thiện, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo đến bạn bè trong nước và quốc tế.