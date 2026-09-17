Lâm Đồng xử lý tình trạng lấn chiếm Quốc lộ 28B để mở trạm dừng nghỉ

Quốc lộ 28B đoạn qua địa bàn xã Phan Sơn. (Ảnh: THANH HẢI)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Ninh Gia, Tà Hine, Phan Sơn, Sông Lũy, Lương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ không để tái vi phạm, chịu trách nhiệm bảo đảm giao thông cho các phương tiện ra, vào cơ sở kinh doanh; trường hợp để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn giao thông hoặc dẫn đến tai nạn giao thông thì chủ các cơ sở trên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đối với các trường hợp vi phạm còn lại chưa chấp hành và các trường hợp phát sinh tiếp tục vận động, yêu cầu tự giác khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm và phải có biện pháp kiên quyết xử lý hành vi vi phạm. Đồng thời, trong tháng 9, các xã phải xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Ủy ban nhân dân xã Phan Sơn có văn bản yêu cầu Nhà máy thủy điện Bắc Bình phối hợp tháo dỡ các công trình vi phạm của 9 hộ dân lấn chiếm đất thuộc khu vực lòng hồ thủy điện hoàn thành trong tháng 9/2026.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các địa phương nêu trên trong quá trình thực hiện việc cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất hành lang dọc tuyến Quốc lộ 28B.

Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ tuyến Quốc lộ 28B.