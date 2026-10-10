Lâm Đồng: Xử lý tài xế xe tải lái quá thời gian quy định

Ngày 10/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổ CSGT đèo Prenn, thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời ông Đ.Q.D (SN 1977, trú xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng) đến làm việc để xác minh hành vi điều khiển ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế Đ.Q.D. (Ảnh: CALĐ)

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành xác minh trường hợp xe tải biển kiểm soát 49H-008.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Qua làm việc, ông Đ.Q.D thừa nhận ngày 20/9/2026 đã điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.Q.D Hành vi này có mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng lập biên bản đối với Hợp tác xã giao thông vận tải Hữu Nghị (địa chỉ xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi để người làm công điều khiển phương tiện vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hợp tác xã có thể bị xử phạt từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô.

Theo lực lượng CSGT, việc kiểm tra, xử lý vi phạm về thời gian lái xe nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tài xế và đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tai nạn giao thông do lái xe mệt mỏi, mất tập trung.