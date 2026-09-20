Lâm Đồng: Xử lý tài xế xe container vượt ẩu trên QL14 từ phản ánh của người dân

Theo phản ánh, một xe ô tô đầu kéo kéo theo sơ-mi rơ-moóc đã có hành vi vượt xe khác trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14), đoạn qua xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng trong điều kiện không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Ảnh xe container vi phạm được cắt từ clip do công an cung cấp.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 mời tài xế P.N.Đ.H (SN 1991, trú tại thôn 3, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) đến làm việc. Người này được xác định là tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 47H-027.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc biển số 47RM-005.xx nói trên.

Tại cơ quan công an, sau khi được xem video clip và hình ảnh do lực lượng chức năng thu thập, tài xế P.N.Đ.H xác nhận hành vi vi phạm. Tài xế cũng thừa nhận việc vượt xe tại đoạn đường không được phép vượt tiềm ẩn nguy cơ xảy ra xung đột với phương tiện đi ngược chiều hoặc phương tiện đang lưu thông phía trước.

Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.N.Đ.H về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt". Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi này có thể bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế P.N.Đ.H tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc cũng cho thấy vai trò của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Hình ảnh được ghi nhận trực tiếp trên đường và gửi qua VNeTraffic có thể trở thành nguồn thông tin giúp lực lượng chức năng xác minh, xử lý vi phạm.

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch, có lưu lượng phương tiện lớn, trong đó nhiều xe tải trọng lớn và xe container lưu thông. Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và lái xe tuyệt đối không vì muốn rút ngắn thời gian hành trình mà thực hiện các hành vi vượt xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn.