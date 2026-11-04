Lâm Đồng: Xử lý tài xế quay đầu xe tải trái phép trên cao tốc Liên Khương

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe tải có hành vi quay đầu trái phép trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh xe tải quay đầu trái phép trên đường cao tốc Liên Khương được camera hành trình của người dân ghi lại.

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận thông tin, hình ảnh do người dân phản ánh trên mạng xã hội về một xe tải quay đầu trên đường cao tốc Liên Khương vào ngày 22/9. Sau khi tiếp nhận chỉ đạo của Cục CSGT, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Tổ CSGT Prenn, Đội CSGT đường bộ số 1 xác minh, xử lý vụ việc.

Ngày 2/10, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường, xác minh đoạn video do người dân cung cấp.

Từ các tài liệu thu thập được, Đội CSGT đường bộ số 1 xác định xe tải liên quan mang biển kiểm soát 49H-022xx, đồng thời gửi thông báo, giấy mời chủ phương tiện đến làm việc.

Ngày 23/10, ông N.V.T (SN 2000, trú xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng), chủ phương tiện và ông P.H.D (SN 1982, cùng trú xã Tân Hội), người điều khiển xe tải tại thời điểm vi phạm, đã đến làm việc với Tổ CSGT Prenn.

Tại cơ quan công an, ông T xác nhận đã giao phương tiện cho ông D điều khiển vào ngày 22/9. Trong khi đó, tài xế D thừa nhận hành vi quay đầu xe tại vị trí không được phép trên đường cao tốc, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.H.D về hành vi quay đầu xe trên đường cao tốc.

Theo quy định tại điểm đ khoản 11 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi trên có mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến khích người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.