Lâm Đồng: Xử lý nghiêm vụ nam sinh bị đánh trong nhà vệ sinh

Trước đó, tối 30/9, trên mạng xã hội lan truyền một số clip, hình ảnh ghi lại sự việc bạo lực tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Theo nội dung clip, một nam sinh mặc áo trắng liên tục tấn công vào đầu nam sinh mặc áo xanh. Thời điểm trên có một số nam sinh chứng kiến, tuy nhiên không có hành động can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, tại khu vực nhà vệ sinh nam của trường, nam sinh tên S. (lớp 12) đã tấn công em T., bạn học cùng khối.

Nam sinh tấn công bạn học cùng khối trong nhà vệ sinh tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng. Ảnh: Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, T. gọi điện báo cho người thân và được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy em T. bị gãy thành trước xoang hàm phải, tụ dịch hai hàm hai bên và gãy xương cánh mũi trái.

Do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, gia đình tiếp tục đưa T. đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông để điều trị.

Lãnh đạo Trường THPT Phạm Văn Đồng cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường đã yêu cầu hai học sinh làm bản tường trình, đồng thời đề nghị cơ quan công an làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Nhà trường xác định đây là vụ việc nghiêm trọng và sẽ xử lý theo quy định, bảo đảm khách quan, đúng mức độ vi phạm; đồng thời tăng cường các biện pháp giáo dục, phòng ngừa, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra bạo lực học đường trong học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng nhận định vụ việc bạo lực học đường xảy ra tại phân hiệu Trường THPT Phạm Văn Đồng (Trường THPT Trường Chinh cũ) có tính chất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường giáo dục.

Để xử lý dứt điểm sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà trường khẩn trương phối hợp, xử lý vi phạm theo mức độ của từng học sinh; xem xét, kiểm điểm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các cá nhân liên quan khi xảy ra sự việc.

Đồng thời, đề nghị Trường THPT Phạm Văn Đồng kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ và ổn định tâm lý học sinh; ổn định nền nếp, không để vụ việc làm ảnh hưởng tới tâm lý, tinh thần của học sinh toàn trường.

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng cũng đề nghị đánh giá toàn diện công tác phòng chống bạo lực học đường tại đơn vị; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng bảo đảm nguyên tắc 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.