Lâm Đồng: Xử lý nghiêm hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Đơn vị chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với ông Đ.M.T. (Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng cung cấp)

Trước đó, dưới một bài đăng liên quan vụ việc thi hành án tại khu nhà đất số 443 Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương (Đà Lạt), ông Đ.M.T đã đăng bình luận chứa thông tin không đúng sự thật về giá trị khu đất đang được cưỡng chế thi hành án, có thể gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và môi trường thông tin trên không gian mạng.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, ông Đ.M.T thừa nhận đã tiếp nhận thông tin từ người khác nhưng không nắm rõ nội dung, diễn biến và bản chất vụ việc, không kiểm chứng nguồn tin trước khi bình luận.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, ông Đ.M.T đã nhận thức rõ tính chất, mức độ hành vi của mình, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tái phạm.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.