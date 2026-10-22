Lâm Đồng: Xử lý lái xe khách và chủ phương tiện vi phạm thời gian lái xe

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một lái xe khách và chủ phương tiện do vi phạm quy định về thời gian lái xe.

Lực lượng CSGT làm việc với người vi phạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh về xe ô tô khách biển số 51B-0x1.xx có dấu hiệu vi phạm quy định về thời gian lái xe. Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh, xử lý theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo, Phòng CSGT giao Tổ CSGT Phan Thiết thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Lực lượng chức năng mời lái xe M.V.C (SN 1972, trú tại tỉnh Đồng Nai) đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế thừa nhận hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ CSGT Phan Thiết lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế M.V.C về hành vi điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo điểm d khoản 6 Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi này có mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Bảo Khôi, lực lượng CSGT lập biên bản về hành vi để người làm công điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá thời gian quy định.

Theo điểm d khoản 9 Điều 32 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, mức phạt đối với tổ chức vi phạm từ 8 - 12 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức phạt tiền dự kiến đối với lái xe và chủ phương tiện từ 11 - 17 triệu đồng.

Qua vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo các lái xe kinh doanh vận tải phải tuân thủ quy định về thời gian lái xe, thời gian nghỉ ngơi. Các đơn vị vận tải cần tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của lái xe, không bố trí hoặc để lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian cho phép.

Việc chấp hành quy định về thời gian lái xe nhằm hạn chế tình trạng mệt mỏi, mất tập trung khi điều khiển phương tiện, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.