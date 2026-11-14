Lâm Đồng xử lý 177 cơ sở nhà, đất dôi dư, thu hàng chục tỷ đồng cho ngân sách

Tỉnh Lâm Đồng đang ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác sắp xếp, khai thác và sử dụng hiệu quả tài sản công sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh, tính đến giữa tháng 11, địa phương đã xử lý 983 cơ sở nhà, đất dôi dư trong tổng số 1.255 cơ sở cần sắp xếp, bố trí lại.

Hiện có 177 cơ sở của Lâm Đồng hoàn tất thủ tục cho thuê mang lại nguồn thu hơn 26 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Ảnh Internet

Trong số các cơ sở đã được xử lý, có 177 cơ sở hoàn tất thủ tục cho thuê đối với các tổ chức, cá nhân, mang lại nguồn thu 26,22 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Cụ thể, Trung tâm Quản lý nhà tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng cho thuê 62 cơ sở, thu về 16,37 tỷ đồng; trong khi UBND các xã, phường và đặc khu cho thuê 115 cơ sở, thu được 9,85 tỷ đồng.

Việc cho thuê các cơ sở nhà, đất dôi dư được thực hiện theo Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý và khai thác quỹ nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Chính sách này được kỳ vọng giúp hạn chế tình trạng trụ sở bỏ trống, xuống cấp, đồng thời tạo thêm nguồn lực tài chính cho địa phương.

Bên cạnh hoạt động cho thuê, Lâm Đồng cũng đã bố trí lại 806 cơ sở cho các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục sử dụng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, 19 cơ sở được bố trí cho ngành y tế; 59 cơ sở phục vụ giáo dục và đào tạo; 132 cơ sở làm trụ sở làm việc; 213 cơ sở tạm giao phục vụ quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, 333 cơ sở được chuyển đổi công năng để phục vụ các mục đích công cộng, thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở; 50 cơ sở đã hoàn thành thanh lý tài sản và bàn giao đất cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định của Luật Đất đai.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, việc xử lý quỹ nhà, đất dôi dư không chỉ nhằm tăng hiệu quả sử dụng tài sản công mà còn góp phần tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực nhà nước. Địa phương đang tiếp tục rà soát các cơ sở còn lại, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản từ các cơ quan Trung ương, đồng thời hoàn thiện phương án khai thác, đấu giá hoặc cho thuê phù hợp với nhu cầu thực tế.