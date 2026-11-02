Lâm Đồng: Xử lý 1.438 vụ vi phạm thương mại, thu nộp ngân sách hơn 10,7 tỷ đồng

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 1.438 vụ việc, với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 10.722.818.692 đồng

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 15/10/2026, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công thương tiếp tục được triển khai thường xuyên, góp phần tăng cường kỷ cương thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hàng loạt hành vi vi phạm bị xử lý

Trong kỳ báo cáo, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 1.438 vụ việc, với tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt 10.722.818.692 đồng. Các hành vi vi phạm tập trung chủ yếu ở hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng có điều kiện như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), thuốc lá, rượu.

Bên cạnh đó, các vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận thương mại trên không gian mạng và hoạt động thương mại điện tử cũng là những vấn đề được lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, kiểm soát.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường đã chuyển 3 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan tiến hành tố tụng để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Đây là động thái nhằm xử lý nghiêm những hành vi vi phạm có tính chất nghiêm trọng, vượt quá phạm vi xử phạt hành chính.

Cùng với công tác kiểm soát thị trường, Sở Công Thương cũng tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và hoạt động khoáng sản. Trong kỳ, Sở đã tổ chức một đợt kiểm tra hoạt động khoáng sản đối với 6 tổ chức, cá nhân; đồng thời cử cán bộ tham gia 2 đoàn thanh tra liên ngành với Thanh tra tỉnh.

Tăng cường quản lý, không để gián đoạn sau sắp xếp bộ máy

Theo Sở Công Thương, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính.

Để bảo đảm hoạt động được thông suốt, Giám đốc Sở đã ban hành 5 quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thường xuyên cho 5 Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực chuyên ngành. Việc phân cấp này giúp lãnh đạo Sở chủ động giải quyết các vụ việc phát sinh, bảo đảm thời hạn xử lý và nâng cao trách nhiệm trong từng lĩnh vực được giao.

Đặc biệt, từ ngày 1/10/2026, Sở Công Thương tiếp nhận lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản theo quyết định của UBND tỉnh. Việc tiếp nhận được thực hiện nguyên trạng tổ chức, 11 biên chế cùng toàn bộ hồ sơ, tài liệu và cơ sở dữ liệu, nhằm bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và xử lý vi phạm không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn gặp không ít khó khăn. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả trên môi trường mạng ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho việc phát hiện, truy vết nguồn hàng. Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát lòng sông và đất san lấp, vẫn còn xảy ra lén lút tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, thường hoạt động vào ban đêm.

Bên cạnh đó, việc phối hợp kiểm tra, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ vượt thẩm quyền từ cấp xã lên cấp tỉnh đôi lúc còn chậm; tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ ban đầu chưa được thu thập chặt chẽ. Địa bàn tỉnh rộng sau sáp nhập, lực lượng công chức chuyên trách còn mỏng, trong khi cán bộ phụ trách lĩnh vực công thương, tài nguyên tại cấp xã phần lớn kiêm nhiệm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Một khó khăn đáng chú ý khác là Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, nhưng tại thời điểm báo cáo, Chính phủ chưa ban hành nghị định thay thế quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Điều này dẫn đến một số quy định về hành vi vi phạm, thẩm quyền xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả chưa đồng bộ với luật mới.

Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, nhất là cát lòng sông, vẫn còn xảy ra lén lút tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa

Mở cao điểm kiểm tra thị trường dịp cuối năm

Trước những khó khăn trên, thời gian tới, Sở Công Thương xác định tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng sau sắp xếp tổ chức; phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện quy chế quản lý nhà nước về khoáng sản, bảo đảm phù hợp với việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý.

Đặc biệt, từ quý IV/2026 đến hết quý I/2027, lực lượng Quản lý thị trường sẽ triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường phục vụ dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027. Các lĩnh vực trọng tâm gồm an toàn thực phẩm, kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử và các hoạt động kinh doanh hàng hóa có điều kiện.

Sở cũng đặt mục tiêu cập nhật đầy đủ, kịp thời 100% số liệu xử phạt lên hệ thống INS và cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi và tổng hợp dữ liệu.

Để tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát tại cơ sở, Sở Công Thương kiến nghị UBND tỉnh quan tâm bổ sung phương tiện kỹ thuật như máy định vị, flycam, thiết bị đo đạc phục vụ kiểm tra hiện trường tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; đồng thời chỉ đạo chính quyền cấp xã tăng cường trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh.

Sở cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thay thế các quy định hiện hành, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực công thương và quản lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh./.