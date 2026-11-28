Lực lượng quản lý thị trường Lâm Đồng tăng cường kiểm tra lĩnh vực vật tư nông nghiệp

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng về tình hình thi hành pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công thương, năm 2026, công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, tập trung vào kiểm tra, giám sát thị trường, tuyên truyền quy định pháp luật và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trong đó, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 1.159 vụ, phát hiện và xử lý 1.056 vụ vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 8,182 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động kiểm tra thường xuyên, các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh và địa phương đã kiểm tra 64 cơ sở trong dịp Tết Trung thu năm 2026, qua đó xử phạt một cơ sở vi phạm với số tiền 17,5 triệu đồng. Công tác giám sát mối nguy đối với sản phẩm lưu thông trên thị trường cũng được thực hiện thông qua việc lấy 20 mẫu bánh trung thu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu vi sinh và 15 mẫu rượu thủ công để kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Công Thương đã tổ chức thẩm định thực tế, tham mưu cấp 29 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở, siêu thị và chuỗi cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức 3 hội nghị tập huấn về an toàn thực phẩm tại các phường Phú Thủy, Bắc Gia Nghĩa và Xuân Hương - Đà Lạt; cử báo cáo viên hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức cho thương nhân kinh doanh tại Chợ Đà Lạt và các cơ sở trên địa bàn xã Đức Lập, xã Đơn Dương.

Tăng cường kiểm tra về an toàn thực phẩm

Đáng chú ý, công tác tiếp nhận, rà soát hồ sơ tự công bố sản phẩm được chú trọng. Trong kỳ báo cáo, ngành Công Thương đã tiếp nhận và đăng tải 333 hồ sơ tự công bố sản phẩm; đồng thời rà soát, tham mưu thông báo kết quả đối với 261 hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu theo quy định để các cơ sở khắc phục, hoàn thiện.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý chất lượng hàng hóa. Các thương nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu được hướng dẫn đăng ký, cập nhật tài khoản trên hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của Bộ Công Thương tại địa chỉ Verigoods.vn. Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đối với hoạt động hỗ trợ sản xuất, Sở Công Thương đã triển khai các chương trình khuyến công địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới máy móc, thiết bị nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong năm 2026, có 44 đề án khuyến công được triển khai qua hai đợt, gồm 31 đề án đợt 1 và 13 đề án đợt 2. Ngành cũng phối hợp khảo sát, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ chế biến sâu nông sản, phát triển kinh tế tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, việc triển khai các quy định pháp luật mới về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có chuyển biến tích cực. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu, siêu thị, trung tâm thương mại và doanh nghiệp chế biến cơ bản tuân thủ quy định về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Báo cáo cũng ghi nhận trên địa bàn chưa phát sinh điểm nóng vi phạm về chất lượng hàng hóa hoặc mất an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực Công Thương quản lý.

Tuy nhiên, quá trình thực thi pháp luật vẫn còn một số khó khăn. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực công thương, quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm tại 124 xã, phường, đặc khu phần lớn kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi vị trí công tác nên năng lực chuyên môn chuyên sâu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp còn hạn chế.

Kiểm tra sách giáo khoa

Ngoài ra, kinh phí phục vụ lấy mẫu kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng hàng hóa trên thị trường còn hạn hẹp. Phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, khả năng tiếp cận các quy định mới còn chậm; một số đơn vị chưa nắm vững quy định khi thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, dẫn đến hồ sơ còn sai sót.

Thời gian tới, việc tiếp tục nâng cao hiệu quả hậu kiểm, tăng cường kiểm tra có trọng tâm đối với các nhóm hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định được xác định là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh./.