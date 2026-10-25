2 vận động viên Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) vô địch nội dung đôi nam Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia. (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Theo thông tin từ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng, Đoàn cầu lông Lâm Đồng xếp thứ 3 toàn đoàn tại Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 với 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc.

Đoàn cầu lông Lâm Đồng tham gia Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 với 14 vận động viên (10 nam; 4 nữ). Kết quả, 2 vận động viên Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh xuất sắc giành chiến thắng trước 2 tay vợt Vũ Đức Lâm - Dương Bảo Đức (quân đội). Ngoài ra, Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc giành 1 huy chương Bạc nội dung đôi nam nữ.

Cặp đôi Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc giành 1 huy chương Bạc nội dung đôi nam nữ. (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục Thể dục - Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 20 - 25/10, thu hút sự tham gia của 150 vận động viên đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm Bắc Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Trị và Quân đội.

Cặp đôi nam cầu lông số 1 Việt Nam: Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng). (Ảnh: Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lâm Đồng)

Giải Vô địch Cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2026 là dịp để các vận động viên tranh tài, khẳng định năng lực và nâng cao kinh nghiệm thi đấu.

Thông qua giải đấu nhằm phát hiện những gương mặt tiềm năng góp phần xây dựng lực lượng vận động viên cầu lông có thành tích cao.