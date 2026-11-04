Lâm Đồng xếp thứ 3 tại Diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026

Đại diện Ban Tổ chức Bộ Công an trao chứng nhận hạng Ba cho đội Công an Lâm Đồng tại Lễ bế mạc "Diễn tập An ninh mạng quốc gia năm 2026"

Diễn tập do Cục An ninh mạng (Bộ Công an) phối hợp với Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức. Chương trình quy tụ gần 90 cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên thuộc 46 đơn vị, gồm lực lượng bảo vệ an ninh mạng của 14 bộ, ngành và công an các tỉnh, thành phố.

Quang cảnh lễ tổng kết diễn tập an ninh mạng quốc gia năm 2026

Nội dung diễn tập được xây dựng theo kịch bản mô phỏng cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin của một tổ chức tài chính, với thời gian thực hành liên tục 7,5 giờ. Điểm nổi bật là sự kết hợp giữa phòng thủ và điều tra trực tiếp thông qua 43 thử thách.

Các đội phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như giám sát, phát hiện, ngăn chặn tấn công; phân tích nhật ký hệ thống, truy vết đối tượng; xử lý sự cố, khôi phục hoạt động và thu thập chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Sự phối hợp tác chiến nhịp nhàng, chính xác giữa các thành viên là yếu tố then chốt để phản ứng nhanh, bảo vệ an toàn các hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia

Tham gia diễn tập, cán bộ Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát huy kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và tinh thần phối hợp, hoàn thành tốt các nội dung thử thách. Kết quả xếp thứ Ba là sự ghi nhận đối với quá trình học tập, rèn luyện và khả năng vận dụng nghiệp vụ vào xử lý các tình huống an ninh mạng thực tế.

Các cán bộ, chuyên gia an ninh mạng trực tiếp thực chiến, cọ xát với các kịch bản mô phỏng những cuộc tấn công mạng phức tạp bậc nhất

Thông qua chương trình, cán bộ tham gia có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân và những vấn đề an ninh mạng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển.

Đây cũng là cơ sở để lực lượng chuyên trách tiếp tục nâng cao năng lực giám sát, phát hiện, điều tra, xử lý sự cố; góp phần bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, dữ liệu của các cơ quan, tổ chức, phục vụ yêu cầu chuyển đổi số và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.