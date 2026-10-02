Lâm Đồng xếp thứ 20/34 cả nước về tăng trưởng GRDP quý III/2026

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2026

Sáng 2/10, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III và 9 tháng đầu năm 2026; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham dự. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu.

Phát biểu mở đầu hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, 3/4 thời gian của năm 2026 đã đi qua.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần "Trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý"

Nhìn lại chặng đường đó, tất cả các sở, ngành, địa phương nhận diện kết quả đạt được, những tồn tại và khó khăn mới phát sinh. Trên cơ sở này, mỗi đơn vị chủ động kế hoạch, sẵn sàng bước vào chặng đường "nước rút" quan trọng nhất - quý IV/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười khẳng định, đến thời điểm này, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức hiện hữu, nhưng Lâm Đồng tự tin khi nhận được không ít những tín hiệu vui.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh

Trong đó, quan trọng nhất là người đứng đầu cấp xã, phường, đặc khu đã nhận thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong phát triển kinh tế - xã hội. Tất cả đang cùng đồng hành với tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung là hướng đến mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự trực tiếp tại hội nghị

Người đứng đầu chính quyền Lâm Đồng lưu ý, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều. Hội nghị này, các đơn vị, địa phương tập trung phân tích, mổ xẻ, xây dựng kế hoạch thực hiện trong quý IV/2026.

Với tinh thần "trách nhiệm, hành động, kết quả và xử lý", các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ điều này. Tất cả phải xác định rõ trách nhiệm, từ đó, đi đến hành động đúng và trúng. Khi hành động, chúng ta phải cho ra kết quả cụ thể. Trên cơ sở kết quả thực hiện, các đơn vị có hướng xử lý hiệu quả. Nếu kết quả tốt, chúng ta tổ chức khen thưởng, nhân rộng mô hình. Ngược lại, nếu làm không được cũng kiên quyết trong kiểm điểm, phê bình. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Quang cảnh Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III/2026 và 9 tháng năm 2026

Để đạt hiệu quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị phải có trách nhiệm trong hướng dẫn, định hướng đầy đủ các quy định trên tất cả lĩnh vực cho xã, phường, đặc khu. Cùng với đó, các sở, ngành nhìn nhận và "soi" lại chính trách nhiệm nội tại trong từng đơn vị mình.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bắc Gia Nghĩa Võ Phạm Xuân Lâm (bên phải) và Chủ tịch UBND phường Bắc Gia Nghĩa Trịnh Anh (bên trái) dự hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Dương Phong)

Quá trình thực hiện, giữa các sở chuyên ngành và xã, phường, đặc khu phải có sự phối hợp thực sự nhuần nhuyễn, giải quyết khó khăn, vướng mắc đến kết quả cuối cùng.

Theo đánh giá, trong 9 tháng năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội Lâm Đồng đạt nhiều kết quả tích cực.

Lãnh đạo UBND xã Đức Lập và các phòng, ban dự tại điểm cầu xã Đức Lập. (Ảnh: Dương Phong)

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi qua từng quý. Thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Giải ngân vốn đầu tư công từng bước được cải thiện; nhiều dự án tồn đọng, khó khăn, vướng mắc được tập trung rà soát, tháo gỡ.

Một số động lực tăng trưởng mới từng bước được hình thành. Công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm được tăng cường kiểm tra, đôn đốc.

Lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Xuân Hương - Đà Lạt. (Ảnh: Diễm Thương)

Lâm Đồng đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định, thông suốt. Toàn tỉnh đã hoàn thành 100% phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và thôn, bon, tổ dân phố.

Cán bộ, lãnh đạo xã Tánh Linh dự hội nghị tại điểm cầu Tánh Linh. (Ảnh: Phan Thái Tùng)

Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế 9 tháng chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực rất lớn cho quý IV/2026. Nguồn thu từ lĩnh vực đất đai còn thấp.

Lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn phường Bình Thuận tham dự hội nghị tại điểm cầu phường Bình Thuận. (Ảnh: Kiều Hằng)

Tình hình thiên tai có chiều hướng phức tạp, gây mưa lụt, sạt trượt cục bộ một số nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của Lâm Đồng đạt 8,51%, riêng quý III/2026, GRDP đạt 9,65%. Thu ngân sách nhà nước thực hiện gần 26.000 tỷ đồng, đạt hơn 80% dự toán Trung ương giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 84.100 tỷ đồng, tăng 12,09% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đón hơn 18 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 19% so với cùng kỳ.